ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Сухум. 24 марта 2023. Абхазия-Информ. Состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с председателем Кабардино-Балкарской региональной общественной организации «Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг..» Тимуром Шардановым и руководителем Центра изучения истории и культуры народов Кавказа «Абаза» Владимиром Пшиноковым.
Гости передали Аслану Бжания подарок от главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова – кубок ручной работы, изготовленный специально для президента Республики Абхазии. Аслан Бжания засвидетельствовал свое уважение и благодарность, выразив надежду, что встреча и личное знакомство с Главой КБР Казбеком Коковым состоится в ближайшее время.
На встрече с участием вице-президента Бадры Гунба и советника президента по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмага Аджинджал обсуждались актуальные вопросы взаимодействия Республики Абхазия и Кабардино-Балкарской Республики в области культуры и гуманитарных отношений.
Глава государства поблагодарил гостей за их деятельность по расширению и укреплению контактов между народами Абхазии и Кабардино-Балкарии, подчеркнув свое особое и почтительное отношение к братскому кабардинскому народу.
Об этом сообщает сайт президента РА.
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