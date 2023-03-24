У СУХУМСКОГО РАЙОНА ПОЯВИЛСЯ ГЕРБ

Сухум. 24 марта 2023. Абхазия-Информ. Состоялось очередное заседание Сухумского районного собрания с участием главы Администрации Алхасом Читанава. На заседании депутаты единогласно утвердили официальный герб района. Автором символики стал художник Батал Джопуа, который также был приглашён на заседание.

«Все районы Абхазии имеют свой атрибут и до сих пор его не было только у нас. Я считаю, что герб – символ олицетворяющий историко-культурное наследие района. Была проделана очень важная работа, отдельную благодарность выражаю автору Баталу Джопуа», – отметил Алхас Читанава.

Депутаты рассмотрели три варианта герба из них выбрали «Герб Гума».

Председатель собрания Валерий Смыр отметил, что символика, которая была выбрана в полной мере олицетворяет район, и это мнение всех присутствующих на заседании.

За утверждение герба проголосовали все 10 депутатов, которые присутствовали на заседании.

Значение и описание герба «Гума»:

Щит малый среднеземноморский, идентичный щиту герба Республики Абхазия, рассеченный, полупересеченный.

Правая часть (1) – декстер: золотое поле, в котором стоит серебряный замок с открытыми воротами, поднятой подъемно-опускной решеткой красного цвета и красным ключом над воротами. На замке слева и справа водружены исторические и современные флаги Абхазии. Над замком в золотом поле восьмилучевая серебряная звезда.

В нижней части поля две синие волнистые линии.

По линии рассечения щита стоит серебряная абхазская алабаща – посох.

Левая часть (2) – сенистер, верхний угол: синее поле, в котором размещены две золотые шапки, с навершиями из шестиконечных звезд.

Левая часть (3) – нижний угол: поле с истинным делением на семь равных полос зеленого (аквамарин) и белого цвета.

Символизм фигур и цветов в гербе:

Золотое поле – символ стабильности, неизменности, богатства и интеллекта.

Серебряный замок –символ стойкости и отваги, богатой истории и культуры района, стратегическое положение.

Открытые ворота – символ гостеприимства и радушия.

Красная подъемно-опускная решетка символ готовности к сражению и обороне.

Синие волнистые полосы – символ вод, моря и географического положения.

Серебряная алабаща – передаваемый из поколения в поколение посох мудрости, родства и традиции апсура.

После с истинным делением – символ флага Республики Абхазия, символ единства и разнообразия народа и его территории.