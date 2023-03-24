В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУДИЛИ МЕХАНИЗМЫ БОРЬБЫ С КРИПТОФЕРМАМИ

Сухум. 24 марта 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел очередное заседание Республиканского штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты. По результатам проведенной работы по незаконно установленным трансформаторам дан ряд поручений.

РУП «Черноморэнерго» необходимо завершить работу по определению технических условий по незаконно установленным трансформаторам и обеспечить своевременное выполнение принятых заявителями обязательств.

Министерство внутренних дел, Служба государственной безопасности и Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору продолжат проверки представленной информации по незаконно установленным трансформаторам.

Госкомитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору также проверит наличие приборов учета на объектах индивидуальных предпринимателей осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе по производству хлебобулочных изделий, строительных материалов, в сфере услуг общественного питания, объектов торговли, рынков, услуг по мойке и ремонту автотранспортных средств, салонов красоты и др.

Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору совместно с РУП «Черноморэнерго» представит сведения о наличии (отсутствии) приборов учета на объектах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих услуги в курортно-туристической сфере.

МВД, СГБ и Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору продолжат мероприятия по изъятию оборудования по добыче криптовалюты.

Об этом сообщает сайт КМ.