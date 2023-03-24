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Абхазия Информ

ОБВИНЕНИЕ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА ПРЕДЪЯВЛЕНО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ ЖИТЕЛЮ СЕЛА ПСОУ

Новости Пятница, 24 марта 2023 21:14
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ОБВИНЕНИЕ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА ПРЕДЪЯВЛЕНО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ ЖИТЕЛЮ СЕЛА ПСОУ

Сухум. 24 марта 2023. Абхазия-Информ. Обвинение в хищении чужого имущества предъявлено несовершеннолетнему жителю села Псоу. Согласно материалам уголовного дела, юноша 2007 г. р., действуя из корыстных побуждений, путем взлома замка входной двери проник в дом потерпевшего, откуда похитил бытовую технику, а так же огнестрельное оружие и боеприпасы.

Заявление о ранее имевшем место преступлении поступило в дежурную часть Цандрипшского отдела милиции 28 января текущего года, однако, в ходе следственно-оперативных мероприятий подозреваемый в совершении кражи был установлен и впоследствии задержан.

Сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с оперативным составом отдела милиции поселка Цандрипш в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято похищенное имущество. А именно, зарегистрированной в установленном порядке в разрешительной системе МВД автомат системы «Калашникова» калибра 5.45 мм, боеприпасы аналогичного калибра в размере 150 единиц, пневматическое ружье, а так же бытовая техника.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 155 и ч. 1 ст. 221 УК РА проводит СО УВД по Гагрскому району. Обвиняемый в содеянном сознался и отпущен под присмотр за несовершеннолетним.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 24 марта 2023 21:17

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