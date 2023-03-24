ОТКРЫТОЕ ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА В ГАГРЕ

Сухум. 24 марта 2023. Абхазия-Информ. Жителю г. Гал Бурчулая Левану Лашаевичу 2001 г.р. вменяется грабеж, совершенный в крупном размере. Последний, находясь на территории одного из Гагрских отелей, открыто похитил сотовый телефон стоимостью 120 тыс. рублей у жительницы г. Якутск.