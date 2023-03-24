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Абхазия Информ

ОТКРЫТОЕ ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА В ГАГРЕ

Новости Пятница, 24 марта 2023 21:17
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ОТКРЫТОЕ ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА В ГАГРЕ

Сухум. 24 марта 2023. Абхазия-Информ. Жителю г. Гал Бурчулая Левану Лашаевичу 2001 г.р. вменяется грабеж, совершенный в крупном размере. Последний, находясь на территории одного из Гагрских отелей, открыто похитил сотовый телефон стоимостью 120 тыс. рублей у жительницы г. Якутск.

Оперативные мероприятия по задержанию подозреваемого провели сотрудники уголовного розыска и МОБ УВД по Гагрскому району, похищенное изъято.

Леван Бурчулая заключен под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении данного гражданина по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РА, проводит следственный отдел Гагрского РУВД.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 24 марта 2023 21:25

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