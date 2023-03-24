КРАЖА В ГАГРЕ

Сухум. 24 марта 2023. Абхазия-Информ. Отдел дознания Гагрского управления внутренних дел продолжает расследование уголовного дела по факту кражи, имевшей место в центре города – обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б», «в», ч.2 ст. 155 УК РА, предъявлено четверым несовершеннолетним лицам.

Подростки 2005, 2006 и 2007 годов рождения путем взлома металлопластиковой двери проникли в магазин по проспекту Владислава Ардзинба, откуда похитили терминал для оплаты банковскими картами и бытовую технику, а так же 150 новых сим-карт сотовых операторов Абхазии.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий последние были установлены и задержаны сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Гагрскому району. При личном досмотре у молодых людей обнаружены похищенные предметы и изъяты.

Согласно постановлению дознавателя подросткам на время проведения следственных мероприятий избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними.