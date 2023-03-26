ПЕРВЕНСТВО Г. СУХУМ ПО КАРАТЭ ДО ШОТОКАН РЮ КАЗЭ ХА
Сухум. 26 марта 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме во дворце спорта им. С. В. Багапш Управлением по делам молодежи и спорта Администрации столицы совместно с Федерацией Каратэ-до Абхазии было проведено первенство г. Сухум по Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха и Весенний сбор.
Затем состоялось Первенство г. Сухум по Каратэ Шотокан Казэ Ха. Спортсмены участвовали в таких видах программы как – ката, кумитэ и фукуго (двоеборье). Городские соревнования проводятся с целью формирования сборной команды республики по данному виду каратэ.
По результатам турнира на призовые места вы:
В возрастной категории 6-7 и 8-9 лет – Ката
1. Кемулария Сандра
2. Гулевич Аким
3. Бения Ясон
Кумите
1. Кемулария Сандра
2. Ванача Тимур
3-м. Гулевич Аким
В возрастной категории 10-11 лет – Ката
1. Дочия Айнар
2. Джикирба Никита
3. Ханагуа Оливия
Кумите
1. Джикирба Никита
2. Дочия Айнар
3. Ханагуа Оливия
В возрастной категории 12-13 лет – Ката
1. Хаджимба Леон
2. Погорелый Даниил
3. Ханагуа Еснат
Кумите
1. Хаджимба Леон
2. Погорелый Даниил
3. Тарба Нестор
Категория 14-15, 16-17 лет – Ката
1. Толочко Дмитрий
2. Казарян Самвел
3. Шакирбай Александр.
Кумите
1. Шакирбай Александр
2. Толочко Дмитрий
3. Казарян Самвел
Фукуго
1. Казарян Самвел
2. Толочко Дмитрий
3. Шакирбай Александр.
А так же были награждены Ратия Астан «За волю к Победе» и Дочия Айнар «За лучшую технику».
Приз зрительских симпатий достался Бебия Бадри.