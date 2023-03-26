В Сухуме во дворце спорта им. С. В. Багапш Управлением по делам молодежи и спорта Администрации столицы совместно с Федерацией Каратэ-до Абхазии было проведено первенство г. Сухум по Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха и Весенний сбор.

Федерация

Каратэ-до Абхазии проводит плановые семинары и аттестационные экзамены на кю/ цветные пояса четыре раза в год.

Вначале прошли семинары и аттестация абхазских спортсменов, где они показали неплохой уровень подготовки. Аттестация проводилась по регламенту Всемирной Организации Каратэ Шотокан Казэ Ха.

Затем состоялось Первенство г. Сухум по Каратэ Шотокан Казэ Ха. Спортсмены участвовали в таких видах программы как – ката, кумитэ и фукуго (двоеборье). Городские соревнования проводятся с целью формирования сборной команды республики по данному виду каратэ.

По результатам турнира на призовые места вы:

В возрастной категории 6-7 и 8-9 лет – Ката

1. Кемулария Сандра

2. Гулевич Аким

3. Бения Ясон

Кумите

1. Кемулария Сандра

2. Ванача Тимур

3-м. Гулевич Аким

В возрастной категории 10-11 лет – Ката

1. Дочия Айнар

2. Джикирба Никита

3. Ханагуа Оливия

Кумите

1. Джикирба Никита

2. Дочия Айнар

3. Ханагуа Оливия

В возрастной категории 12-13 лет – Ката

1. Хаджимба Леон

2. Погорелый Даниил

3. Ханагуа Еснат

Кумите

1. Хаджимба Леон

2. Погорелый Даниил

3. Тарба Нестор

Категория 14-15, 16-17 лет – Ката

1. Толочко Дмитрий

2. Казарян Самвел

3. Шакирбай Александр.

Кумите

1. Шакирбай Александр

2. Толочко Дмитрий

3. Казарян Самвел

Фукуго

1. Казарян Самвел

2. Толочко Дмитрий

3. Шакирбай Александр.

А так же были награждены Ратия Астан «За волю к Победе» и Дочия Айнар «За лучшую технику».

Приз зрительских симпатий достался Бебия Бадри.