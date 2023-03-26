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Абхазия Информ

ПЕРВЕНСТВО Г. СУХУМ ПО КАРАТЭ ДО ШОТОКАН РЮ КАЗЭ ХА

Новости Воскресенье, 26 марта 2023 21:24
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ПЕРВЕНСТВО Г. СУХУМ ПО КАРАТЭ ДО ШОТОКАН РЮ КАЗЭ ХА

Сухум. 26 марта 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме во дворце спорта им. С. В. Багапш Управлением по делам молодежи и спорта Администрации столицы совместно с Федерацией Каратэ-до Абхазии было проведено первенство г. Сухум по Каратэ До Шотокан Рю Казэ Ха и Весенний сбор.

Вначале прошли семинары и аттестация абхазских спортсменов, где они показали неплохой уровень подготовки. Аттестация проводилась по регламенту Всемирной Организации Каратэ Шотокан Казэ Ха. Федерация Каратэ-до Абхазии проводит плановые семинары и аттестационные экзамены на кю/ цветные пояса четыре раза в год.

Затем состоялось Первенство г. Сухум по Каратэ Шотокан Казэ Ха. Спортсмены участвовали в таких видах программы как – ката, кумитэ и фукуго (двоеборье). Городские соревнования проводятся с целью формирования сборной команды республики по данному виду каратэ.

По результатам турнира на призовые места вы:

В возрастной категории 6-7 и 8-9 лет – Ката

1. Кемулария Сандра

2. Гулевич Аким

3. Бения Ясон

Кумите

1. Кемулария Сандра

2. Ванача Тимур

3-м. Гулевич Аким

В возрастной категории 10-11 лет – Ката

1. Дочия Айнар

2. Джикирба Никита

3. Ханагуа Оливия

Кумите

1. Джикирба Никита

2. Дочия Айнар

3. Ханагуа Оливия

В возрастной категории 12-13 лет – Ката

1. Хаджимба Леон

2. Погорелый Даниил

3. Ханагуа Еснат

Кумите

1. Хаджимба Леон

2. Погорелый Даниил

3. Тарба Нестор

Категория 14-15, 16-17 лет – Ката

1. Толочко Дмитрий

2. Казарян Самвел

3. Шакирбай Александр.

Кумите

1. Шакирбай Александр

2. Толочко Дмитрий

3. Казарян Самвел

Фукуго

1. Казарян Самвел

2. Толочко Дмитрий

3. Шакирбай Александр.

А так же были награждены Ратия Астан «За волю к Победе» и Дочия Айнар «За лучшую технику».

Приз зрительских симпатий достался Бебия Бадри.

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