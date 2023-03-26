ПРОШЕЛ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»

Сухум. 26 марта 2023. Абхазия-Информ. В сухумской школе №10 прошел конкурс исследовательских работ «Помним! Гордимся!» по истории Абхазии, посвященный 30-летию Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 гг. Конкурс был проведён с целью формирования гражданско-патриотической и духовно-нравственной культуры подрастающего поколения.