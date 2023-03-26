Сухум. 26 марта 2023. Абхазия-Информ. В сухумской школе №10 прошел конкурс исследовательских работ «Помним! Гордимся!» по истории Абхазии, посвященный 30-летию Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 гг. Конкурс был проведён с целью формирования гражданско-патриотической и духовно-нравственной культуры подрастающего поколения.
В нем приняли участие учащиеся 9-11 классов всех общеобразовательных учреждений столицы.
По итогам конкурса победителями стали: ученица СШ №2 Кутарба Мила, ученица СШ №3 Допуа Руслана, ученик СШ №5 Чагава Аинар, Ученица СШ №7 Вартанян Джессика, ученик СШ №10 Сурманидзе Нестор; ученик СШ №11 Начкебия Никита и ученик СШ №13 Джинджолия Даниил.