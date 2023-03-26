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Абхазия Информ

ПРОШЕЛ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»

Новости Воскресенье, 26 марта 2023 21:20
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ПРОШЕЛ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»

Сухум. 26 марта 2023. Абхазия-Информ. В сухумской школе №10 прошел конкурс исследовательских работ «Помним! Гордимся!» по истории Абхазии, посвященный 30-летию Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 гг. Конкурс был проведён с целью формирования гражданско-патриотической и духовно-нравственной культуры подрастающего поколения.

В нем приняли участие учащиеся 9-11 классов всех общеобразовательных учреждений столицы.

По итогам конкурса победителями стали: ученица СШ №2 Кутарба Мила, ученица СШ №3 Допуа Руслана, ученик СШ №5 Чагава Аинар, Ученица СШ №7 Вартанян Джессика, ученик СШ №10 Сурманидзе Нестор; ученик СШ №11 Начкебия Никита и ученик СШ №13 Джинджолия Даниил.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 марта 2023 21:24

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