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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА И ЛЕОН КВАРЧИЯ ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ В ТПП ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости Воскресенье, 26 марта 2023 21:11
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БЕСЛАН ЭШБА И ЛЕОН КВАРЧИЯ ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ В ТПП ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 26 марта 2023. Абхазия-Информ. Установление прямого контакта с деловым сообществом Ленинградской области и Санкт-Петербурга стало главной целью визита правительственной делегации из Республики Абхазия – главы Администрации города Сухум Беслана Эшба и его заместителя Леона Кварчия в ЛОТПП.

По итогам 2022 года торговый оборот Ленинградской области с Республикой Абхазия составил 3.7 млн. долларов. Торговля и предоставление услуг в структуре экономики города Сухум занимает свыше 70%.

В 2022 году выручка предприятий торговли составила 23 134 514,7 тыс. руб., что на 5,3% больше 2021 года. На территории города расположены 39 промышленных предприятий, 6 из которых – это предприятия государственного сектора экономики. Такие цифры обеспечивают около 20 тысяч человек экономически активного населения.

Главный морской порт Абхазии также расположен в Сухуме, имеет пассажирский и грузовой терминалы и может стать привлекательным логистическим хабом для организации транзитных перевозок.

«Российский бизнес инвестирует и реализует крупные успешные проекты в республике. Это сотовая связь, алкогольная продукция, туризм, сеть автозаправочных станций, обеспечение Абхазии топливными ресурсами, – подчеркнул глава администрации города Сухум Беслан Эшба. – Мы нацелены на развитие инвестиций для российского бизнеса, занимающегося переработкой сельхозпродукции, продуктов питания и производством строительных материалов. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку российским компаниям».

Ленинградская область открыта к реализации многопрофильного партнерства с Республикой Абхазия и заинтересована в развитии кооперационных торгово-экономических связей и сотрудничества в сфере АПК, строительства, налаживании контактов в сфере культуры, спорта и туризма.

По словам зампредседателя комитета по внешним связям Ленинградской области Бориса Куртаева, 47 регион может предложить туристам из Абхазии северную природу, памятники культуры, уникальные объекты Серебряного ожерелья России. Особенно – сохранение исторических памятников и патриотическое воспитание молодежи.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 марта 2023 21:19

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