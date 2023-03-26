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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА В ГОСКОМСПОРТА АБХАЗИИ С ДИРЕКТОРОМ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ЗЕНИТ»

Новости Воскресенье, 26 марта 2023 22:16
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ВСТРЕЧА В ГОСКОМСПОРТА АБХАЗИИ С ДИРЕКТОРОМ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ЗЕНИТ»

Сухум. 26 марта 2023. Абхазия-Информ. Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба встретился с заместителем генерального директора – исполнительным директором футбольного клуба «Зенит» Максимом Погореловым и директором центра повышения квалификации тренеров футбольного клуба «Зенит» Сергеем Морозовым.

На встрече также присутствовали заместители председателя Госкомитета Беслан Карчава и Роман Цкуа, начальник молодежного отдела Госкомитета Идрис Кара-Осман-оглы, президент Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа и его заместитель Анри Хагба.

«Вы лучше меня знаете историю абхазского футбола, она очень богатая. Футбол в Абхазии всегда был популярным и массовым видом спорта, а абхазская школа футбола была одной из лучших в Советском Союзе. Мы гордимся этим. Да и сейчас этот вид спорта является одним из самых любимых в нашей стране. В республике хорошим темпом идет развитие футбола и мы смело можем надеяться на подрастающее поколение футболистов, которые ярко проявят себя. Уверен, наше сотрудничество, будет продуктивным и даст дополнительный импульс развитию футбола», – сказал Таращ Хагба, открывая встречу.

Максим Погорелов отметил, что в Абхазию они всегда приезжают с огромным удовольствием и подчеркнул готовность оказывать всяческое содействие новому президенту ФФА.

«Я уверен, что Таращ Миронович сделал хороший задел и оставил в хорошем состоянии Федерацию. Мы готовы продолжать те совместные проекты, которые у нас с вами есть», – сказал Погорелов.  

В свою очередь Шабат Логуа выразил надежду, что сотрудничество в дальнейшем продолжится, а общие идеи будут реализованы совместно.

Сергей Морозов поблагодарил всех, кто на протяжении многих лет оказывает им поддержку в Абхазии.

«У нас есть определенный опыт работы, мы немного сделали на первом этапе. Будем продолжать те мысли, которые зреют в наших головах и они будут реализованы по одной простой причине, потому что вы этого хотите. Футбольный клуб в лице руководителя имеет желание эту деятельность осуществлять, соответственно у нас для этого есть все возможности: у нас есть люди, добрая воля «Зенита», молодые, энергичные и знающие руководители в абхазском спорте», – отметил Морозов.

Таращ Хагба напомнил, что в Абхазии третий год работает филиал «Зенита».

«Наша задача, чтобы у абхазских футболистов была возможность попадать в основную команду», – сказал он.

«Подготовка мальчишек в филиале – это необязательно про профессиональный футбол, дай Бог, чтобы кто-то из них заиграл, потому что хорошими людьми они выросли. Выросли на почве любви двух народов. Я думаю это не менее важно, чем подготовка кадрового резерва в основную команду. Поэтому мы искренне рады, если та дружба, которая сейчас зарождается с такого раннего возраста сохранится как можно дольше», – сказал Максим Погорелов.

Таращ Хагба поблагодарил гостей за визит и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Далее стороны обменялись памятными подарками.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 марта 2023 22:44

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