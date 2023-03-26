ТПП ПРИГЛАШАЕТ НА ПАСХАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ

ТПП приглашает кондитеров, пекарей и индивидуальных предпринимателей к участию в Пасхальной ярмарке.

Сухум. 26 марта 2023. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия сообщает, что 12 апреля в 13:00, в гостинице «Интер-Сухум» пройдет VIII пасхальная выставка-ярмарка «Праздник сладости».

«Если вы частный кондитер, то наша выставка-ярмарка – это прекрасный повод показать себя с профессиональной стороны, и встретить коллег в этой области.

Придя на ярмарку вы проведете свое время с довольствием, потому что «Праздник сладости» всегда пользуется успехом.

Кондитерам будет предоставлена возможность реализовать собственную продукцию, а посетителям возможность купить к Пасхе вкусные и красивые изделия.

Наш праздник понравится каждому!» – говорится в сообщении размещенном на сайте ТПП.

Заявку на участие в пасхальной выставке-ярмарке нужно направить до 5 апреля по электронному адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , либо позвонив по телефону: +7(840) 226-0394.