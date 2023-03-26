 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТПП ПРИГЛАШАЕТ НА ПАСХАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ

Новости Воскресенье, 26 марта 2023 22:25
Оцените материал
(0 голосов)
ТПП ПРИГЛАШАЕТ НА ПАСХАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ

Сухум. 26 марта 2023. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия сообщает, что 12 апреля в 13:00, в гостинице «Интер-Сухум» пройдет VIII пасхальная выставка-ярмарка «Праздник сладости».

ТПП приглашает кондитеров, пекарей и индивидуальных предпринимателей к участию в Пасхальной ярмарке.

«Если вы частный кондитер, то наша выставка-ярмарка – это прекрасный повод показать себя с профессиональной стороны, и встретить коллег в этой области.

Придя на ярмарку вы проведете свое время с довольствием, потому что «Праздник сладости» всегда пользуется успехом.

Кондитерам будет предоставлена возможность реализовать собственную продукцию, а посетителям возможность купить к Пасхе вкусные и красивые изделия.

Наш праздник понравится каждому!» – говорится в сообщении размещенном на сайте ТПП.

Заявку на участие в пасхальной выставке-ярмарке нужно направить до 5 апреля по электронному адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., либо позвонив по телефону: +7(840) 226-0394.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 марта 2023 22:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВСТРЕЧА В ГОСКОМСПОРТА АБХАЗИИ С ДИРЕКТОРОМ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ЗЕНИТ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.