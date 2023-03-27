ДЕНИС АНИКИН НУЖДАЕТСЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ

Сухум. 27 марта 2023. Абхазия-Информ. Историю Дениса Аникина с диагнозом ДЦП знает практически каждый житель Абхазии. В разное время на лечение мальчика наш Фонд открывал сбор средств. При поддержке неравнодушных людей, Денису успешно были проведены две ортопедические операции в клинике «Субр Аствацамайр» (г. Ереван) и курсы реабилитации.

Благодаря комплексному лечению, у Дениса стала появляться положительная динамика, с каждым днем состояние мальчика улучшается. Если раньше он не мог передвигаться без посторонней помощи, то на сегодняшний день, мальчик может самостоятельно ходить. Сейчас останавливаться на достигнутом результате нельзя, для приобретения новых навыков и достижения существенных результатов, необходимо усиленно заниматься со специалистом. Главное – своевременная и регулярная реабилитация.

Фонд открывает сбор средств на прохождение полугодового курса реабилитации Дениса в размере 218 000 рублей. Важно отметить, что в эту сумму включены курсы реабилитации, которые Денис уже прошел, но Фондом ещё не были оплачены.

В ходе реабилитации Денису будут проведены упражнения, направленные на увеличение объема движений, улучшение моторных функций. Все эти упражнения крайне необходимы чтобы он смог чувствовать себя намного лучше, так как ежедневные занятия со специалистом могут укрепить слабую мускулатуру тела, повысить активность и самостоятельность.

Мы призываем всех неравнодушных, оказать помощь в сборе средств на реабилитацию Дениса.