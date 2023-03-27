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Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ ПОЗДРАВИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ СФЕРЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Новости Понедельник, 27 марта 2023 20:11
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ДАУР КОВЕ ПОЗДРАВИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ СФЕРЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Сухум. 27 марта 2023. Абхазия-Информ. Министер культуры Абхазии Даур Кове поздравил с сотрудников театров с Всемирным днем театра.

«Дорогие друзья, примите мои самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником – Всемирным днем театра! Это праздник не только деятелей, но и любителей театрального искусства, которых в Абхазии с каждым годом становится все больше.

Абхазия богата театральными традициями и по праву гордится своими прославленными театральными коллективами, которые прошли долгий путь, богатый яркими событиями, творческими достижениями, художественными открытиями. Сегодня они широко известны не только на Родине, но и за ее пределами.

За все время существования абхазского театрального искусства выросло не одно поколение великих деятелей, внесших неоценимый вклад в становление и развитие театрального искусства нашей республики. Безграничную преданность выбранному делу проявляет и молодое поколение, которое приходит служить в театр».

Министр пожелал работникам театра новых ярких премьер, удачных постановок, интересных гастролей, неизменного интереса зрителей, аншлагов и восторженных аплодисментов.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 27 марта 2023 20:15

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