СФОРМИРОВАН СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Сухум. 27 марта 2023. Абхазия-Информ. Члены Общественной палаты Абхазии избрали 11 представителей политических партий и общественных организаций. Теперь Общественная палата полностью укомплектована.

Адлейба Астамур Борисович

Ашба Роберт Шамсудинович

Герия Роман Шотович

Джинджолия Сократ Рачевич

Кичба Гули Михайловна

Лолуа Людмила Ирадионовна

Ломия Отар Качевич

Миносян Вараздат Мелконович

Осия Леонид Дмитриевич

Пилия Давид Чичович

Пипия Темур Ахрович

Страничкин Александр Викторович

Хапат Низам Хасанович.

В состав Общественной палаты от районов и городов Абхазии избраны:

Алхас Гургулия (Сухумское городское Собрание)

Лана Цаава (Сухумское городское Собрание)

Даут Агрба (Собрание Гагрского района)

Дона Малия (Пицундское городское Собрание)

Ахра Агрба (Собрание Гудаутского района)

Виталий Смыр (Новоафонское городское Собрание)

Леван Чхеидзе (Собрание Сухумского района)

Кочу Махмет Хакан (Собрание Гулрыпшского района)

Беслан Перцхелия (Собрание Очамчырского района)

Омар Джинджолия (Собрание Ткуарчалского района)

Тенгиз Инал-ипа (Галское районное Собрание)

От партий и общественных организаций в Общественную палату избраны:

Даур Агрба – РОО «Апсадгьыл»),

Эраст Агумава – ОО «Федерация баскетбола Абхазии,

Батал Айба – РОО «Наш дом - Абхазия»,

Астамыр Ахба – ОО «Международный фонд Абхазии»,

Коба Гогохия – политическая партия «Амцахара»,

Тенгиз Джопуа – РОО «Союз ветеранов и молодежи Апсны»,

Абесалом Кварчия – «Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Абхазии»,

Эдик Квирая – РОО «Абхазская национальная конференция»,

Астамур Логуа – политическая партия «Народный фронт Абхазии»),

Изольда Хагба – Всемирный абхазо-абазинский конгресс)

Руслан Хашиг – Союз журналистов Абхазии.