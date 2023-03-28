ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГАИ ОБЯЗАЛИ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сухум. 28 марта 2023. Абхазия-Информ. Заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа в ходе совещания с руководителями городских и районных подразделений Госавтоинспекции и инспекторами административной практики отметил, что задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, особенно сокращение смертности и травматизма в ДТП, относятся к приоритетным и находятся на постоянном контроле руководства МВД.

Несмотря на имеющееся улучшение показателей, полковник Чкадуа подчеркнул, что текущая ситуация остаётся непростой и требует дальнейшего наращивания усилий.

Инспекторам административной практики поставлены задачи по усилению контроля электронного реестра первичных и последующих нарушений в области дорожного движения с целью применения соответствующих законных мер взыскания в отношении правонарушителей вплоть до лишения прав на управление автотранспортным средством.

Беслан Чкадуа поручил акцентировать особое внимание в отношении водителей, систематически грубо нарушающих правила дорожного движения и важности соблюдения принципа неотвратимости наказания.

В связи с приближающемся курортным сезоном особое внимание замминистра поручил уделить организации пассажирских перевозок.

Кроме того, руководством МВД поставлена задача усилить работу стационарных постов ДПС по всей республиканской трассе.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.