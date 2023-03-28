УЧЕНИКИ СУХУМСКОЙ ШКОЛЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Сухум. 28 марта 2023. Абхазия-Информ. В рамках соглашения между городами-побратимами Сухумом и Нижним Новгородом, глава Администрации столицы Беслан Эшба отправил делегацию учеников сухумской средней школы №6 для участия в конференции «Демонстрация образовательных и воспитательных практик школ города Нижнего Новгорода», сообщает Управление образования Администрации.

Конференция пройдет с 29 марта по 4 апреля 2023 года. На конференции будут рассмотрены следующие вопросы и предусмотрены мероприятия: презентация лучших образовательных и воспитательных практик МАОУ «Школа N70 с углубленным изучением отдельных предметов» (экскурсия по школе, демонстрация деятельности детских общественных объединений, посещение открытых уроков, проведение мастер – классов и т.п.); применение на уроках современных образовательных технологий; работа школьного музея; экскурсия по Нижнему Новгороду; посещение ведущих вузов города Нижнего Новгорода; участие в международном форуме «Город Горький встречает друзей»; участие в международной игре ООН.