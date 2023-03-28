КАБМИН УТВЕРДИЛ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД

Государственный бюджет Республики Абхазия за 2022 год исполнен по доходам в объеме 13 736 931,1 тыс. рублей и по расходам в объеме 13 338 398,8 тыс. рублей. Результатом исполнения государственного бюджета явился профицит с объемом 398 532,3 тыс. рублей.

Сухум. 28 марта 2023. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил отчет об исполнении республиканского бюджета за 2022 год. Документ представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

Исполнение республиканского бюджета 2022 года составило по доходам 10 654 101,4 тыс. рублей, по расходам – 10 438 198,1 тыс. рублей, профицит – 215 903,3 тыс. рублей.

По словам министра финансов, уже второй год подряд государственный бюджет исполняется с профицитом.

«В 2022 году объем профицита составил 398,5 млн рублей. За много лет впервые в 2022 году мы достигли уровня исполнения бюджета, превышающего 110% по доходам», – отметил Делба.

Доходы, формируемые за счет собственных поступлений, составили в 2022 году 4 947 882,6 тыс. рублей, или 122,0 %. В 2022 году собственные доходы по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличились на 878 987,3 тыс. рублей.

«Как и прежде, главными администраторами бюджета являются министерство по налогам и сборам с объемом 53,4% от общих собственных доходов, Государственный таможенный комитет – 37,7% и МВД – 1,7%. Эти три ведомства формируют 93% собственных доходов республики», – уточнил Делба.

В 2022 году расходы на общегосударственные вопросы составили 1 883 016,1 тыс. рублей (97,1 %). Из них:

– на функционирование органов законодательной власти – 62 099,6 тыс. рублей, или 100,0 %;

– на функционирование органов исполнительной власти – 178 793,3 тыс. рублей, или 97,3 %;

– на функционирование судебной системы – 200 643,6 тыс. рублей, или 93,1 %;

– на функционирование финансовых, налоговых и таможенных органов – 392 947,9 тыс. рублей, или 99,4 %;

– на международную деятельность – 99 167,3 тыс. рублей, или 98,0 %;

– на обслуживание государственного долга – 31 827,8 тыс. рублей, или 96,2%;

– на резервные фонды – 608 811,4 тыс. рублей, или 100,0 %, в том числе резервный фонд президента – 508 898,6 тыс. рублей; резервный фонд Кабинета Министров Республики Абхазия – 99 912,8 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Президента в 2022 году было использовано на предупреждение и ликвидацию последствий стихийных бедствий 295 195,5 тыс. рублей из них, на оказание материальной помощи гражданам 166 531,4 тыс. рублей (1243 чел.) и на проведение ремонтно-восстановительных работ 128 664,1 тыс. рублей. В 2022 году была оказана адресная материальная помощь 1924 гражданам на сумму 223 642,8 тыс. рублей.

В 2022 году за счет средств резервного фонда Кабинета Министров на ремонтно-восстановительные работы было направлено 67 119,9 тыс. рублей. Под финансированием находились 34 объекта реконструкции и ремонта.

На национальную безопасность и правоохранительную деятельность расходы составили 1 786 721,0 тыс. рублей (93,3 %).

На национальную экономику направлено 2 382 383,9 тыс. рублей (88,6 %).

Расходы на образование составили 488 482,0 тыс. рублей (94,1%), на здравоохранение – 1 045 219,3 тыс. рублей (99,4%), на культуру, искусство и СМИ – 318 538,1 тыс. рублей (98,4 %), на физическую культура, спорт и молодежную политику - 70 822,3 тыс. рублей (95,1 %), на социальную политику – 287 786,0 тыс. рублей (94,8 %).

Об этом сообщает Апсныпресс.