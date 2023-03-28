АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

Сухум. 28 марта 2023. Абхазия-Информ. Первый абхазский медицинский форум откроет свою работу 24 апреля. Организаторы мероприятия – Министерство здравоохранения Абхазии, Ассоциация реабилитологов(Республика Абхазия), ООО «Российское медицинское общество» (Российская Федерация). Сопредседателями форума выступят министр здравоохранения Эдуард Бутба и президент Российского медицинского сообщества Евгений Ачкасов. Организации форума было посвящено совещание в Министерстве здравоохранения под председательством министра Эдуарда Бутба.

Как отметил глава Минздрава, основной задачей форума является объединение на одной площадке представителей органов управления здравоохранением и практикующих врачей, организаторов и профильных специалистов системы здравоохранения, экспертов-аналитиков и юристов для обсуждения актуальных проблем, и выработки совместных решений, направленных на организацию мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи.

Кроме того, особое внимание планируется уделить развитию сотрудничества Абхазии и России в сфере здравоохранения, повышению взаимодействия по всем актуальным направлениям, резюмировал министр Эдуард Бутба.

В совещании приняли участие заместитель министра здравоохранения Саида Делба, руководитель Ассоциации «Инва-Содействие» Алхас Тхагушев, председатель Ассоциации реабилитологов Абхазии Асмат Джинджолия, представители Минздрава, Республиканской больницы.

Об этом сообщает сайт Минздрава.