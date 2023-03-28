СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДВУХ ПАРЛАМЕНТСКИХ КОМИТЕТОВ

Сухум. 28 марта 2023. Абхазия-Информ. Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками и Комитет по экономической политике, реформам и информационным технологиям провели совместное расширенное заседание, в котором участвовали президент Абхазии Аслан Бжания, спикер Лаша Ашуба и большинство депутатов НС.

Заседание было посвящено обсуждению проекта Соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба.

В обсуждении участвовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и ее заместитель Теймураз Миквабия, представитель президента в Парламенте, министр юстиции Анри Барциц, руководитель Администрации президента Джансух Нанба и начальник государственно-правового управления Администрации президента Натела Ломия.

Открывая заседание, председатель Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц подчеркнул, что совместная работа над проектом Соглашения на предварительном этапе будет способствовать качеству документа, который будет подписан до ратификации в Парламенте.

Проект Соглашения отражает желания сторон создавать и поддерживать благоприятные условия для осуществления инвестиционного проекта по реконструкции, развитию деятельности и эксплуатации Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба.

В нем определяются права и обязательства сторон и говорится, что поддержка реализации инвестиционного проекта будет способствовать развитию экономики и благосостоянию граждан.

В ходе встречи ее участники приступили к детальной проработке положений представленного проекта.

На заседании было сказано, что депутаты и далее будут участвовать в работе, связанной с подготовкой данного проекта Соглашения и соответствующих нормативно-правовых актов.

Об этом сообщает сайт НС.