НУГЗАР ЛОГУА ИЗБРАН ДЕКАНОМ ФАКУЛЬТЕТА ИСКУССТВ АГУ

Сухум. 28 марта 2023. Абхазия-Информ. На заседании расширенного Ученого Совета факультета искусств АГУ, художник-живописец, Заслуженный работник культуры Республики Абхазия, доцент Нугзар Логуа избран на должность декана. Присутствовавшие на заседании члены расширенного Ученого Совета единогласно проголосовали «за».

На заседание были приглашены проректор по науке, доктор филологических наук, академик АМАН, профессор Джульетта Адлейба и проректор по молодежной политике кандидат искусствоведческих наук, доцент Медея Чегия, заведующий кафедрой журналистики, советник ректора АГУ, доктор философских наук, профессор Гурам Амкуаб.

Нугзар Логуа работает в АГУ с 1991 года, с первых дней открытия в вузе специальности «Изобразительное искусство и черчение» при педагогическом факультете. Он является одним из тех, кто в 1997 году стоял у истоков создания в АГУ кафедры изобразительного искусства.

В 2016 году, когда в университете открылось отделение искусств, Нугзар Логуа по приказу ректора АГУ, академика Алеко Гварамия, был назначен руководителем этого отделения.

7 октября 2022 года решением Ученого Совета АГУ отделение искусств было преобразовано в факультет искусств Абхазского государственного университета.

С этого же дня Нугзар Логуа являлся исполняющим обязанности декана факультета.

Об этом сообщает отдел информации и медиа коммуникаций АГУ.