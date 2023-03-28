В ГОСКОМСПОРТА ПРОШЛА ВСТРЕЧА С БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ДАНИИЛОМ ХАРЧИЛАВА

Сухум. 28 марта 2023. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорту состоялась встреча с победителем первенства России, бронзовым призером первенства Европы, бронзовым призером Международного турнира по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина» Даниилом Харчилава. В ней приняли участие советник президента Абхазии Ахра Ашуба, начальник Управления по делам молодежи и спорта Администрации Сухума Эльза Хагба, тренер спортсмена Размик Алабян, директор зала единоборств имени МС СССР Тараса Барциц Игорь Берая и другие.

«Ты делаешь большое дело: выиграть «бронзу» на «Кубке Ивана Ярыгина» это дорогого стоит. Мы искренне тебя поздравляем Особая благодарность, конечно же, тренерам, которые изо дня в день занимаются со спортсменами и вносят неоценимый вклад. Сил вам и терпения. Сегодня мы со своей стороны мало чем можем вам помочь, но надеемся, что в будущем ваша работа будет поощряться. Уверен, такие победы, как у Даниила, наверняка, дают вам возможность и силы отдавать себя все больше процессу», – сказал приветствуя спортсмена председатель Госкомитета Таращ Хагба.

Он пожелал ему успехов на предстоящем чемпионате России.

Размик Алабян поблагодарил главу Госкомитета и президента Федерации спортивной борьбы Абхазии Дениса Царгуш за поддержку и внимание и подчеркнул, что они и дальше будут стараться показывать результаты.

«Благодарим за прием – для нас это имеет большое значение. Даня выступил достойно на этих соревнованиях. В хорошие времена, на этом турнире отбирались на чемпионат мира. Даня хороший и перспективный спортсмен, очень много трудится. У нас замечательное растет поколение, которое равняется на него, для кого-то Даня сегодня кумир. С нашей стороны мы тоже стараемся, делаем все возможное», – сказал Игорь Берая.

Спортсмен, в свою очередь, поделился ближайшими планами.

«Спасибо большое за приглашение и теплые слова в мой адрес. На сегодняшний день я готовлюсь к чемпионату России, который пройдет в июне в Каспийске. Моя цель на сегодняшний день – подготовиться хорошо к этим соревнованиям, выступить и выиграть. Я уже провел одни сборы в Сочи, завтра улетаю в Калининград, где продолжу подготовку, а затем уже ближе к чемпионату пройдут еще одни сборы. Так как я попал в мужскую сборную России, все условия для подготовки есть», – сказал Харчилава.

Спортсмен пообещал и дальше радовать победами на соревнованиях.

В завершении встречи Даниилу было вручено денежное вознаграждение от Госкомитета и представителя спортивного сообщества Ручиса Ардзинба.

Даниил Харчилава – мастер спорта России, мастер спорта международного класса Абхазии, победитель первенства России, серебряный призер первенства России, бронзовый призер первенства Европы, бронзовый призер первенства России среди молодежи, победитель Спартакиады сильнейших спортсменов России по молодежи, победитель международных турниров памяти Андрея Шумилина и Романа Дмитриева, победитель международных турниров в Польше, Якутии, Латвии, Беларуси, Литве, Эстонии.

Сейчас Даниил тренируется и учится в Калиниграде в школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам под руководством тренеров Виктора и Валерия Ходжаевых.

Является воспитанником Размика Алабяна.