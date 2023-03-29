Сухум. 29 марта 2023. Абхазия-Информ. Центр развития сельского хозяйства и села провел тренинг для студентов агроинженерного факультета Абхазского государственного университета. Они ознакомились с технологией изготовления плодородного грунта на основе жизнедеятельности червей. Хозяева тепличного комплекса, где проводился тренинг, Евгений Косык и Ольга Прокопова рассказали будущим агрономам о ведении органического тепличного хозяйства.

«Мы развиваем тепличный биокомплекс, который получил свою жизнь благодаря поддержке ПРООН и Центра развития сельского хозяйства и села. В связи с тем, что на участке была плохая глинистая почва, мы стали использовать биотехнологии по изготовлению плодородного грунта, и на основе жизнедеятельности червей и полезных микроорганизмов, мы производим из органических отходов биогумус, которым обогащаем почву. Мы получили грант ПРООН в 2020 году. До этого у нас был небольшой опыт, на своих грядках мы образовывали высокие гряды, обогащали компостом и гумусом и уже после того, как поставили теплицы, полностью перешли на органическое земледелье. Мы видим результат – продукция очень чистая, мы проверяли ее на наличие пестицидов, а также вкусовые качества в разы лучше, чем у той продукции, которую можно приобрести в магазинах или на рынке», – отметила Прокопова.

Студентов заинтересовала технология выращивания червей для сельскохозяйственных целей, они активно задавали вопросы о трудоемкости подобной деятельности, ее плюсах и минусах для сельского хозяйства, а также возможности извлечения прибыли.

Хозяева комплекса продемонстрировали студентам выращиваемую продукцию – это огурцы, помидоры, перец, руккола, салатная капуста – мизуна, фасоль, картофель.

«За полгода можем снять три урожая разных культур последовательно. В основном мы выращиваем для своего потребления, но у нас есть свои покупатели, которые хотят органическую продукцию», – сообщил Косык.

Студенты дали высокую оценку проведенному тренингу, подчеркнув, что у них была возможность не только узнать о подобной технологии посредством лекции, но и лично увидеть работу данной технологии.

«Я уже завершил учебу в АГУ, но с прошлого года я прохожу стажировку в Центре развития сельского хозяйства и села. Сегодняшний тренинг я считаю очень полезным для нас. Сегодня практики у студентов мало, особенно в нашей профессии, а агрономам надо каждый год проходить практику. Мне очень интересно было послушать про червей, технологию производства биогумуса – это серьезный проект. Думаю, тех, кто занимается сельским хозяйством это заинтересует», – поделился молодой агроном Алан Квирая.

Агроном Центра развития сельского хозяйства и села Георгий Пантия также продемонстрировал как проводить обрезку фруктовых и цитрусовых деревьев.