НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 29 марта 2023. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации должностными лицами отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» ГТК совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД, в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению «Импорт» КПП «Псоу», было остановлено транспортное средство.

В ходе досмотра в бардачке были обнаружены и изъяты два полиэтиленовых и один бумажный сверток, а именно, денежная купюра номиналом 1000 рублей с порошкообразным веществом. Так же в ходе досмотра транспортного средства в подлокотнике были обнаружены и изъяты 4 блистера (40 таблеток) препарата Нейрантин.

Согласно справе ЭКЦ МВД РА от 28.03.2023 года, изъятое вещество является наркотическим средством героин общим весом 0,617 гр., и четыре блистера (40 таблеток) являются противоэпилептическим лекарственным средством Нейрантин, действующим веществом которого является Габапентин.

По данному факту будет возбуждено уголовное дело, о ходе расследования которого будет предоставлена дополнительная информация.