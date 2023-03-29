ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА АРБИТРАЖНОГО СУДА АБХАЗИИ

Сухум. 29 марта 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание Президиума Арбитражного суда Республики Абхазия. В ходе заседания члены Президиума рассмотрели материалы по результатам изучения и обобщения судебной практики, подготовленные судьями Амичба Л.В. и Джинджолия К.К., по делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств.

В целях единообразного разрешения вопросов, возникающих в судебной практике при применении Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия, а также обеспечения повышения эффективности правосудия при рассмотрении и разрешении арбитражных дел по кредитным обязательствам, Президиум на основании ст. 81 Конституционного Закона Республики Абхазия «О судебной власти» утвердил Обобщение судебной практики Арбитражного суда по делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств.