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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА АРБИТРАЖНОГО СУДА АБХАЗИИ

Новости Среда, 29 марта 2023 18:09
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ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА АРБИТРАЖНОГО СУДА АБХАЗИИ

Сухум. 29 марта 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание Президиума Арбитражного суда Республики Абхазия. В ходе заседания члены Президиума рассмотрели материалы по результатам изучения и  обобщения судебной практики, подготовленные судьями Амичба Л.В. и Джинджолия К.К., по делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств. 

В целях единообразного разрешения вопросов, возникающих в судебной практике при применении Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия, а также обеспечения повышения эффективности правосудия при рассмотрении и разрешении арбитражных дел по кредитным обязательствам, Президиум на основании ст. 81 Конституционного Закона Республики Абхазия «О судебной власти» утвердил Обобщение судебной практики Арбитражного суда по делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств. 

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 29 марта 2023 18:11

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