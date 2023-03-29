В СУХУМЕ ПРОШЕЛ СЪЕЗД ОППОЗИЦИОННОЙ ПАРТИИ ФНЕА

Сухум. 29 марта 2023. Абхазия-Информ. Съезд политической партии «Форум народного единства Абхазии» состоялся в конференц-зале гостиницы «Интер-Сухум» в среду, 29 марта. Руководители партии высказали свое мнение по важным вопросам социально-экономического характера и вопросам безопасности абхазской государственности.

Председатель партии Аслан Барциц отметил, что народ Абхазии интуитивно чувствует угрозу своему существованию, а действующая власть дает, к сожалению, много поводов для беспокойства.

«Уже четвертый год мы наблюдаем полный отказ руководства страны от главной идеи национально-освободительного курса на независимость и незыблемость конституционных основ, которых придерживался основоположник нашего современного государства Владислав Ардзинба», – подчеркнул он.

Барциц уверен, что именно курс на независимость и привел Абхазию к победе в 1993 году и признанию независимости со стороны РФ в 2008 году. А на современном этапе происходит «планомерное обесценивание» всех завоеваний граждан страны.

Он пояснил, что в стране отсутствует национальная повестка. По его словам, никто на серьезном уровне не занимается вопросами демографии, репатриации, укреплением экономики, обороны, образованием, здравоохранением и отношениями с братскими народами Северного Кавказа.

«Создается впечатление, что все пущено на самотек. Главным занятием действующей власти стало лоббирование интересов иностранного и агрессивного олигархата в виде распродажи лучших земельных участков», – отметил Аслан Барциц.

Особой критике подверглось соглашение о передаче в собственность РФ объектов Пицундской госдачи. По мнению докладчика, оно «подписано в тайне от народа и с грубейшими нарушениями законодательства».

«Соответствующие органы, которые должны были четко и грамотно проработать все нюансы этого документа, допустили очень серьезные ошибки по координатам. Этот факт установлен Генеральной прокуратурой», – подчеркнул Барциц.

Он считает, что виновные в этих просчетах должны быть наказаны. Однако, никаких кадровых решений и выводов не последовало.

Академик Владимир Зантария уверен, что необходимо предпринять кардинальные меры по сохранению и развитию абхазского языка, укреплению его государственного статуса, базовых идеологических ценностей.

Затрагивались и другие актуальные проблемы, например, вред майнинга, резкое повышение стоимости электроэнергии, возможное получение российского кредита в полтора миллиарда рублей, опасность принятия закона о правовом регулировании статуса апарт-отелей.

В конце съезда партии «Форум народного единства Абхазии» была принята резолюция следующего содержания.

«В связи с тем, что руководство страны не в состоянии кардинально изменить ситуацию, исправлять свои ошибки, остановить процесс распродажи земель, привлекать к ответственности лиц, допустивших грубые просчеты и ошибки, повлекшие за собой ухудшение благосостояния общества, съезд считает, что исполнительная власть во главе с президентом не способны и дальше управлять страной и предлагает добровольно уйти в отставку».

Об этом сообщает Апсныпресс.