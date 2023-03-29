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Абхазия Информ

КАРАТИСТЫ ИЗ АБХАЗИИ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА ПЕРВЕНСТВЕ И ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

Новости Среда, 29 марта 2023 18:20
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КАРАТИСТЫ ИЗ АБХАЗИИ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА ПЕРВЕНСТВЕ И ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

Сухум. 29 марта 2023. Абхазия-Информ. В городе Уфе Республики Башкортостан прошли первенство и чемпионат России по каратэ фудокан. Участие в них приняли участие около 700 спортсменов в составе 23 команд из Московской области, Москвы, Ярославской области, Санкт-Петербурга, Орловской области, Красноярского края, Ленинградской области, Краснодарского края, Ивановской области, Алтайского края, Самарской области, ЛНР, Свердловской области, Республики Абхазия, Омской области, Новосибирской области, Республики Башкортостан, Тамбовской области, Нижегородской и Владимирской областей. 

Спортсмены из Абхазии завоевали 25 медалей различного достоинства. 

 Первые места в дисциплине «спорт кумитэ» заняли: Сандро Агрба, Александра Гогия, Алан Акаба, Мария и Кэтэлина Щербина, Рамазан Гожев, Тигран Самуэлян, Микаел Туркменян, Даниел Щербина, Максим Шерстов, Аслан Акаба, Диана Романова и Иван Демьянов. 

Диана Романова также стала первой в разделе в разделе «фудокан ката». 

Серебряными призерами турнира стали: Диана Агрба в разделе «спорт кумитэ», Александрия Гогия в разделе «спорт кумитэ», Алан Акаба в «ката», Дмитрий Шаматава в «спорт кумитэ», Леон Кварчия в «спорт кумитэ», Эрнест Захарьян в «спорт кумитэ», Максим Шерстов в шобу кумитэ» и Тигран Мосикян в «спорт кумитэ». 

Третьи места заняли: Леон Кварчия в «ката», Демьян Миквабия в «спорт кумитэ» и Даниел Щербина в «спорт ката». 

Спортсмены тренируются под руководством Сергея Демьянова, Нико Накопия, Демура Джеджеия и Гочи Гогохия. 

Сборная команда Абхазии командирована при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту и Администрации Очамчырского района.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 29 марта 2023 18:26

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