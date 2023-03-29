КАРАТИСТЫ ИЗ АБХАЗИИ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА ПЕРВЕНСТВЕ И ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

Сухум. 29 марта 2023. Абхазия-Информ. В городе Уфе Республики Башкортостан прошли первенство и чемпионат России по каратэ фудокан. Участие в них приняли участие около 700 спортсменов в составе 23 команд из Московской области, Москвы, Ярославской области, Санкт-Петербурга, Орловской области, Красноярского края, Ленинградской области, Краснодарского края, Ивановской области, Алтайского края, Самарской области, ЛНР, Свердловской области, Республики Абхазия, Омской области, Новосибирской области, Республики Башкортостан, Тамбовской области, Нижегородской и Владимирской областей.

Спортсмены из Абхазии завоевали 25 медалей различного достоинства.



Первые места в дисциплине «спорт кумитэ» заняли: Сандро Агрба, Александра Гогия, Алан Акаба, Мария и Кэтэлина Щербина, Рамазан Гожев, Тигран Самуэлян, Микаел Туркменян, Даниел Щербина, Максим Шерстов, Аслан Акаба, Диана Романова и Иван Демьянов.



Диана Романова также стала первой в разделе в разделе «фудокан ката».



Серебряными призерами турнира стали: Диана Агрба в разделе «спорт кумитэ», Александрия Гогия в разделе «спорт кумитэ», Алан Акаба в «ката», Дмитрий Шаматава в «спорт кумитэ», Леон Кварчия в «спорт кумитэ», Эрнест Захарьян в «спорт кумитэ», Максим Шерстов в шобу кумитэ» и Тигран Мосикян в «спорт кумитэ».



Третьи места заняли: Леон Кварчия в «ката», Демьян Миквабия в «спорт кумитэ» и Даниел Щербина в «спорт ката».



Спортсмены тренируются под руководством Сергея Демьянова, Нико Накопия, Демура Джеджеия и Гочи Гогохия.

Сборная команда Абхазии командирована при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту и Администрации Очамчырского района.