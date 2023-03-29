МОЛОДЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ КИНЕМАТОГРАФА ПРИГЛАШАЮТ ВСТУПИТЬ В КИНОКЛУБ

Сухум. 29 марта 2023. Абхазия-Информ. Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум приглашает всех молодых любителей кинематографа разнообразить свою пятницу новым форматом и вступить в киноклуб Управления под кураторством молодого и талантливого абхазского режиссера Даута Логуа.

«Вас ждут интереснейшие разборы, оживленные дискуссии и приятный кофе-брейк. А откроем мы киноклуб с мощной психологической драмы Дени Вильнева «Пленницы». Жанр: триллер/криминал».

7 апреля в 18:00 вас ждут в офисе управления по адресу: ак. Марра, 8, 2-ой этаж. Для записи писать на вотсап: +79407273634.

Обязательно указывайте в сообщении следующую информацию: ФИО, возраст. Время встречи может быть скорректировано после сформированного списка участников», – отмечается в сообщении Управления.