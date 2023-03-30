ИГОРЬ АДЛЕЙБА ПРОВЕДЕТ БОЙ ПРОТИВ ПЕРВОГО НОМЕРА МОЛДАВИИ В СРЕДНЕМ ВЕСЕ МАКСИМА ЧЕРНИЧУКА

Сухум. 30 марта 2023. Абхазия-Информ. Чемпион мира WBO среди молодежи Игорь Адлейба (14-0-2) 6 мая проведет свой следующий поединок в рамках вечера бокса от RCC Boxing Promotions на многотысячной арене «Уралец» в Екатеринбурге. Игорь сразится против первого номера Молдавии в среднем весе Максима Черничука (4-0).

