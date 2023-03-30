ИГОРЬ АДЛЕЙБА ПРОВЕДЕТ БОЙ ПРОТИВ ПЕРВОГО НОМЕРА МОЛДАВИИ В СРЕДНЕМ ВЕСЕ МАКСИМА ЧЕРНИЧУКА

Сухум. 30 марта 2023. Абхазия-Информ. Чемпион мира WBO среди молодежи Игорь Адлейба (14-0-2) 6 мая проведет свой следующий поединок в рамках вечера бокса от RCC Boxing Promotions на многотысячной арене «Уралец» в Екатеринбурге. Игорь сразится против первого номера Молдавии в среднем весе Максима Черничука (4-0).
«Адлейба на глазах уральских фанатов бокса вырос в одного из лучших боксеров России. Все шесть лет ему подбирают серьезных оппонентов, и все шесть лет он остается непобежденным. В карьере Адлейба есть две ничьи, одна из которых уже закрыта полгода назад в очень неровном поединке против Кантемира Калажокова. В этой встрече Игорь дважды побывал в нокдаунах, но вытащил бой и отправил соперника в нокаут», – сообщают организаторы вечера бокса.
В активе Черничука четыре боя, но он уже обходит будущего соперника на 92 позиции в мировом рейтинге и находится в шаге от топ-100.