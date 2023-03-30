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Абхазия Информ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Новости Четверг, 30 марта 2023 15:08
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Сухум. 30 марта 2023. Абхазия-Информ. 31 марта в 13:00 в Выставочном зале Дома детского творчества «Айнар» города Сухум откроется совместная международная выставка творчества ребят из ДДТ «Айнар» и Детской художественной школы №2 им. В.И. Сурикова г. Липецка.

Сотрудничество двух творческих школ продолжается на протяжении 10 лет, немало совместных проектов, пленэров и выставок прошло за это время.

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 30 марта 2023 15:10

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