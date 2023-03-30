В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Сухум. 30 марта 2023. Абхазия-Информ. На абхазо-российской границе делегацию встретило руководство республики во главе с президентом Асланом Бжания. Среди встречающих также посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин. Визит продлится с 30 марта по 2 апреля.

В составе делегации: премьер-министр правительства Республики Башкортостан Александр Назаров, заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая Рустам Ишмухаметов, первый заместитель премьер-министра, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева, министр образования и науки Айбулат Хажин, замминистра предпринимательства и туризма Светлана Верещагина, замминистра промышленности, энергетики и инноваций Валерий Галиев.

В ходе официального визита в Сухуме состоялась встреча Аслана Бжания с Радием Хабировым.

Делегация Республики Башкортостан посетит Сухумский, Гулрыпшский, Очамчырский и Гудаутский районы.

В рамках визита состоится презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала Республики Башкортостан, а также подписание соглашений о сотрудничестве.

Об этом сообщает сайт главы государства.