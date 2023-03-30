ПОДГОТОВЛЕН РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 30 марта 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике, на котором был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия». В обсуждении данного законопроекта приняли участие начальник Государственной миграционной службы Рамин Габлая, его заместитель Вячеслав Бганба и представители Министерства внутренних дел. Предлагается продлить срок полномочий по выдаче вида на жительство, возложенные на центральный или территориальный орган государственного управления в области внутренних дел.

В рамках повестки дня заседания обсуждался проект закона «Об ответственном обращении с животными», принятие которого обусловлено отсутствием законодательных актов, регулирующих отношения в области обращения с животными, устанавливающих требования к содержанию животных и к обращению с ними.

Представленный законопроект предусматривает:

– установление общих требований при обращении с животными;

– государственное регулирование и общественный контроль в данной области;

– требования к содержанию животных в домашних условиях;

– обязанности владельцев животных;

– защиту животных от жестокого обращения;

– обращение с безнадзорными, бродячими животными;

– запрет на организацию и проведение фотосессий с дикими и экзотическими животными;

– требования при обращении с животными, используемыми в культурных, развлекательных, демонстрационных и служебных целях;

– требования при подготовке животных для использования в служебных целях и использовании служебных животных;

– требования при обращении с лабораторными животными;

– запрет на отстрел бродячих животных;

– ограничение и прекращение права собственности на животных;

– деятельность приютов для животных;

– наличие допустимых условий при умерщвлении животных.

Авторы законопроекта считают, что он восполняет пробел в такой сфере правового регулирования, как надлежащее обращение с животными. Также в пояснительное записке к нему отмечается: «Одним из важнейших положений настоящего законопроекта является требование к органам государственной власти и управления по регулированию численности бродячих животных для уменьшения количества бродячих собак и кошек путем биостерилизации».

Принятие данного законопроекта потребует внесения изменений в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях и разработки ряда нормативных правовых актов в области обращения с животными.

В связи с этим члены Комитета одновременно с выше названным законопроектом рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях», устанавливающий более крупный размер штрафных санкций за совершение правонарушений в области обращения с животными. Приглашенные на заседание представители общественной организации, связанной с защитой животных, высказали свое мнение по обсуждаемым вопросам.

По итогам обсуждения Комитет рекомендовал принять эти два законопроекта в первом чтении на заседании сессии Парламента.

В ходе заседания рассмотрен проект закона «О внесении изменений в часть вторую Гражданского кодекса Республики Абхазия», который направлен на совершенствование правового регулирования отдельного вида договора аренды – финансовой аренды (лизинга).

Также депутатам был представлен законопроект «О внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Абхазия», разработанный в целях возможности осуществления цифровых прав субъектами гражданских прав. В соответствии с предлагаемыми изменениями, осуществление цифровых прав будет возможно только в информационной системе, без обращения к третьему лицу. Авторы подчеркивают, что данное правило сформулировано как принципиальное и императивное.

Членами Комитета рекомендовано принять в первом чтении на очередном заседании сессии Парламента, предложенные изменения в Гражданский кодекс Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт Парламента.