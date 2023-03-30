 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОДГОТОВЛЕН РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Новости Четверг, 30 марта 2023 21:17
Оцените материал
(0 голосов)
ПОДГОТОВЛЕН РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 30 марта 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике, на котором был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия». В обсуждении данного законопроекта приняли участие начальник Государственной миграционной службы Рамин Габлая, его заместитель Вячеслав Бганба и представители Министерства внутренних дел. Предлагается продлить срок полномочий по выдаче вида на жительство, возложенные на центральный или территориальный орган государственного управления в области внутренних дел.

В рамках повестки дня заседания обсуждался проект закона «Об ответственном обращении с животными», принятие которого обусловлено отсутствием законодательных актов, регулирующих отношения в области обращения с животными, устанавливающих требования к содержанию животных и к обращению с ними.

Представленный законопроект предусматривает:

– установление общих требований при обращении с животными;

– государственное регулирование и общественный контроль в данной области;

– требования к содержанию животных в домашних условиях;

– обязанности владельцев животных;

– защиту животных от жестокого обращения;

– обращение с безнадзорными, бродячими животными;

– запрет на организацию и проведение фотосессий с дикими и экзотическими животными;

– требования при обращении с животными, используемыми в культурных, развлекательных, демонстрационных и служебных целях;

– требования при подготовке животных для использования в служебных целях и использовании служебных животных;

– требования при обращении с лабораторными животными;

– запрет на отстрел бродячих животных;

– ограничение и прекращение права собственности на животных;

– деятельность приютов для животных;

– наличие допустимых условий при умерщвлении животных.

Авторы законопроекта считают, что он восполняет пробел в такой сфере правового регулирования, как надлежащее обращение с животными. Также в пояснительное записке к нему отмечается: «Одним из важнейших положений настоящего законопроекта является требование к органам государственной власти и управления по регулированию численности бродячих животных для уменьшения количества бродячих собак и кошек путем биостерилизации».

Принятие данного законопроекта потребует внесения изменений в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях и разработки ряда нормативных правовых актов в области обращения с животными.

В связи с этим члены Комитета одновременно с выше названным законопроектом рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях», устанавливающий более крупный размер штрафных санкций за совершение правонарушений в области обращения с животными. Приглашенные на заседание представители общественной организации, связанной с защитой животных, высказали свое мнение по обсуждаемым вопросам.

По итогам обсуждения Комитет рекомендовал принять эти два законопроекта в первом чтении на заседании сессии Парламента.

В ходе заседания рассмотрен проект закона «О внесении изменений в часть вторую Гражданского кодекса Республики Абхазия», который направлен на совершенствование правового регулирования отдельного вида договора аренды – финансовой аренды (лизинга).

Также депутатам был представлен законопроект «О внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Абхазия», разработанный в целях возможности осуществления цифровых прав субъектами гражданских прав. В соответствии с предлагаемыми изменениями, осуществление цифровых прав будет возможно только в информационной системе, без обращения к третьему лицу. Авторы подчеркивают, что данное правило сформулировано как принципиальное и императивное.

Членами Комитета рекомендовано принять в первом чтении на очередном заседании сессии Парламента, предложенные изменения в Гражданский кодекс Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт Парламента.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 30 марта 2023 21:24

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МИНЗДРАВ ПРИЗЫВАЕТ ПОЛИТИКОВ НЕ СПЕКУЛИРОВАТЬ НА ТРАГИЧЕСКИХ СЛУЧАЯХ В ПАНДЕМИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.