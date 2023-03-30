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Абхазия Информ

МИНЗДРАВ ПРИЗЫВАЕТ ПОЛИТИКОВ НЕ СПЕКУЛИРОВАТЬ НА ТРАГИЧЕСКИХ СЛУЧАЯХ В ПАНДЕМИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Новости Четверг, 30 марта 2023 21:24
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МИНЗДРАВ ПРИЗЫВАЕТ ПОЛИТИКОВ НЕ СПЕКУЛИРОВАТЬ НА ТРАГИЧЕСКИХ СЛУЧАЯХ В ПАНДЕМИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сухум. 30 марта 2023. Абхазия-Информ. Минздрав Абхазии выступил с заявлением по поводу выступления председателя ФНЕА Аслана Барциц на съезде политической партии Форум народного единства Абхазии. В заявлении говорится:

«На прошедшем 29 марта съезде политической партии ФНЕА докладчик Аслан Барциц позволил себе спекулировать цифрами, говоря о случаях смерти граждан от «Covid-19» в пору пандемии коронавирусной инфекции.

«Решение о снятии ограничений привело к смерти, ну около, 1000 наших граждан», – говорит докладчик в первой части выступления. «Мы помним о более 1000 умерших», – продолжает Барциц во второй части доклада.

Минздрав уполномочен заявить, что в пору пандемии коронавирусной инфекции мы потеряли 696 человек, за жизнь каждого из которых боролись круглосуточно в ненормированном режиме врачи, младший медицинский персонал, руководители различных звеньев профильных ведомств. Утрата каждого нашего гражданина – это трагедия для небольшого абхазского общества, это наша с вами трагедия.

В этой связи, считаем неприемлемым и оскорбительным округлять без того страшные цифры в сторону увеличения, преследуя цель политических спекуляций. Жизни наших граждан не могут быть разменной монетой политических игр. Данные о смертельных случаях в результате заражения «Covid-19» не являются секретными и находятся в открытом доступе.

Также, сообщаем что источник финансирования ремонта компьютерного томографа в Гудаутском госпитале в докладе Барциц указан неверно. Деньги на ремонт аппарата в размере 4 млн 400 тыс. рублей были выделены из средств безвозмездной помощи со стороны мецената Хазрета Совмена, а не за счет московской абхазской диаспоры.

Кроме того, напоминаем, что Минздрав обеспечивал заболевших ковидом дорогостоящими препаратами, такими как «Актемра» и «Артлегия». Эта мера позволила нам спасти жизни многих наших граждан.

В целом на меры по противодействию «Covid-19» было направлено более миллиарда рублей собственных средств.

Призываем политиков и общественных деятелей не апеллировать непроверенными фактами, а в случае необходимости получения статистических данных в области здравоохранения обращаться непосредственно в Минздрав Республики Абхазия.

Министерство здравоохранения не занимается политикой. Основная цель всей нашей работы – это обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг для граждан Республики Абхазия.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 30 марта 2023 21:33

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