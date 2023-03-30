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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ И ПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Новости Четверг, 30 марта 2023 21:33
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В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ И ПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 30 марта 2023. Абхазия-Информ. В парламентском Комитете по обороне и национальной безопасности состоялось расширенное заседание, которое прошло под председательством Темура Шергелия. В нем приняли участие представитель президента Абхазии в Парламенте, министр юстиции Анри Барциц, министр внутренних дел Вальтер Бутба и другие сотрудники МВД.

Участники заседания обсудили вопросы связанные с оперативной обстановкой в сфере борьбы с распространением и потреблением наркотических средств в Абхазии, исполнением законодательства, действующего в данной сфере.

Обсуждая складывающуюся законоприменительную практику, присутствующие уделили отдельное внимание дальнейшему взаимодействию Парламента, правоохранительных структур и других органов исполнительной власти.

Об этом сообщает сайт Парламента.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 30 марта 2023 21:37

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