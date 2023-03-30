В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ И ПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Сухум. 30 марта 2023. Абхазия-Информ. В парламентском Комитете по обороне и национальной безопасности состоялось расширенное заседание, которое прошло под председательством Темура Шергелия. В нем приняли участие представитель президента Абхазии в Парламенте, министр юстиции Анри Барциц, министр внутренних дел Вальтер Бутба и другие сотрудники МВД.
Участники заседания обсудили вопросы связанные с оперативной обстановкой в сфере борьбы с распространением и потреблением наркотических средств в Абхазии, исполнением законодательства, действующего в данной сфере.
Обсуждая складывающуюся законоприменительную практику, присутствующие уделили отдельное внимание дальнейшему взаимодействию Парламента, правоохранительных структур и других органов исполнительной власти.
Об этом сообщает сайт Парламента.
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