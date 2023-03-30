В ГЕНПРОКУРАТУРЕ ПРОВЕДЕНО КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПОСВЯЩЕННОЕ ИТОГАМ О СОСТОЯНИИ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ ЗА 2022 ГОД

В совещании приняли участие: министр внутренних дел В. Бутба, заместитель начальника Государственной службы охраны З. Зантария, заместитель председателя Государственного таможенного комитета З. Ашуба, заместитель начальника Государственной миграционной службы В. Бганба, заместители генпрокурора, начальники управлений, прокурор города Сухум, прокуроры районов, специализированные прокуроры и их заместители, средства массовой информации.

Сухум. 30 марта 2023. Абхазия-Информ. Под председательством генерального прокурора Абхазии Адгура Агрба проведено Координационное совещание руководителей правоохранительных органов республики, посвященное итогам о состоянии борьбы с наркоманией за 2022 год.

С основным докладом выступил начальник Судебного управления Генпрокуратуры Д. Амичба, который привел статистические данные за 2022 год, с указанием количества изъятого из оборота наркотических средств. Он также озвучил ряд предложений, реализация которых необходима для усиления борьбы с наркоманией на территории Абхазии.

Согласно озвученной на совещании информации, к уголовной ответственности привлечены: 28 лиц – по факту незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ; 25 лиц – за незаконный ввоз на территорию Абхазии наркотических средств и психотропных веществ; 46 лиц – за приобретение и хранение наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размере, 3 человека – за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

Зарегистрировано 255 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 95 из них или 37,3 % – тяжкие преступления.

В 2022 году судами Абхазии осужден 171 человек за незаконный оборот наркотиков. В отношении трех человек применены принудительные меры медицинского характера. Одно дело прекращено в связи со смертью.



За 2022 год рассмотрено 129 уголовных дел по категории незаконного хранения наркотиков без цели сбыта. Осуждено 127 человек, 10 из них приговорены к реальным срокам. В отношении одного человека применены принудительные меры, в отношении еще одного дело прекращено в связи со смертью. За незаконный посев наркотических средств рассмотрено 16 уголовных дел в отношении 15 лиц. 10 из них приговорены к реальным срокам. В качестве дополнительного наказания в 2022 году судами были назначены штрафы на общую сумму в 16 млн 628 тыс. 930 рублей.



Число наркопотребителей на 1 января 2023 года составляет 1337 человек, что больше на 65 человек, чем в предыдущем году.

Министерством просвещения и МВД утвержден план совместных мероприятий по профилактике наркомании и табакокурения в школах на 2023 год.



По итогам Координационного совещания подготовлено Постановление, которое будет разослано членам Координационного совещания правоохранительных органов с учетом замечаний и предложений.