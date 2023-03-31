МИД АБХАЗИИ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ

Сухум. 31 марта 2023. Абхазия-Информ. МИД Абхазии объявляет о приеме документов от граждан Республики Абхазия для участия в конкурсном отборе на обучение в Дипломатической академии МИД России по программам магистратуры и аспирантуры.

Участие в конкурсе на поступление возможно на следующие программы магистратуры: