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Абхазия Информ

МИД АБХАЗИИ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ

Новости Пятница, 31 марта 2023 15:50
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МИД АБХАЗИИ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ

Сухум. 31 марта 2023. Абхазия-Информ. МИД Абхазии объявляет о приеме документов от граждан Республики Абхазия для участия в конкурсном отборе на обучение в Дипломатической академии МИД России по программам магистратуры и аспирантуры.

Участие в конкурсе на поступление возможно на следующие программы магистратуры:

– направление «Экономика», программа «Международная экономика и бизнес»;

– направление «Юриспруденция», программа «Международное публичное право», «Международное экономическое право».

Заочная форма обучения:

– направление «Менеджмент», программа «Внешнеполитическая деятельность и управление рисками».

Участие в конкурсе на поступление возможно по следующим группам научных специальностей аспирантуры:

– «Экономика»;

– «Право»;

– «Исторические науки»;

– «Политология»;

В рамках конкурсных испытаний будут отобраны лучшие из претендентов, которые получат возможность обучаться в Дипломатической академии МИД России на бюджетной основе.

На первом этапе необходимо представить в МИД Абхазии следующие документы на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.:

1) заявление с указанием выбранного направления;

2) копия диплома, либо справку об обучении в высшем учебном заведении;

3) копии общегражданского (внутреннего) и заграничного паспортов гражданина Республики Абхазия.

Задать интересующие вопросы можно по тел.: +7 840 229 75 86

Прием документов осуществляется до 17.04.2023 г.

Об этом сообщает сайт МИД Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 31 марта 2023 15:52

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