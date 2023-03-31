МИД АБХАЗИИ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ
Сухум. 31 марта 2023. Абхазия-Информ. МИД Абхазии объявляет о приеме документов от граждан Республики Абхазия для участия в конкурсном отборе на обучение в Дипломатической академии МИД России по программам магистратуры и аспирантуры.
Участие в конкурсе на поступление возможно на следующие программы магистратуры:
– направление «Экономика», программа «Международная экономика и бизнес»;
– направление «Юриспруденция», программа «Международное публичное право», «Международное экономическое право».
Заочная форма обучения:
– направление «Менеджмент», программа «Внешнеполитическая деятельность и управление рисками».
Участие в конкурсе на поступление возможно по следующим группам научных специальностей аспирантуры:
– «Экономика»;
– «Право»;
– «Исторические науки»;
– «Политология»;
В рамках конкурсных испытаний будут отобраны лучшие из претендентов, которые получат возможность обучаться в Дипломатической академии МИД России на бюджетной основе.
На первом этапе необходимо представить в МИД Абхазии следующие документы на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.:
1) заявление с указанием выбранного направления;
2) копия диплома, либо справку об обучении в высшем учебном заведении;
3) копии общегражданского (внутреннего) и заграничного паспортов гражданина Республики Абхазия.
Задать интересующие вопросы можно по тел.: +7 840 229 75 86
Прием документов осуществляется до 17.04.2023 г.
Об этом сообщает сайт МИД Абхазии.
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