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Абхазия Информ

В МИД РОССИИ ПРОШЛИ КОНСУЛЬТАЦИИ В ПРЕДДВЕРИИ ОЧЕРЕДНОГО РАУНДА ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Новости Пятница, 31 марта 2023 15:53
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В МИД РОССИИ ПРОШЛИ КОНСУЛЬТАЦИИ В ПРЕДДВЕРИИ ОЧЕРЕДНОГО РАУНДА ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 31 марта 2023. Абхазия-Информ. В МИД России состоялась встреча замминистра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина с замминистра иностранных дел Республики Абхазия Ираклием Тужба. С абхазской стороны во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в России Алхас Квициния.

В ходе встречи стороны обсудили повестку очередного раунда Международных женевских дискуссий, который состоится 4-5 апреля 2023 года.

Участники встречи вновь подтвердили необходимость обеспечения прочных гарантий безопасности в Закавказье, путем подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией с другой.

Была также отмечена необходимость делимитации и последующей демаркации государственной границы с Грузией как одного из факторов укрепления безопасности на местах.

Абхазская сторона в очередной раз заявила о своей готовности возобновить работу Механизма по Предотвращению и Реагированию на Инциденты (МПРИ).

Участники встречи также обсудили проблемы гуманитарного характера, связанные со свободой передвижения, а также ряд других актуальных вопросов.

Об этом сообщается на сайте МИД Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 31 марта 2023 15:56

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