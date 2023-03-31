СОТРУДНИКАМИ УКОН ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 31 марта 2023. Абхазия-Информ. В результате проведения оперативных мероприятий задержан Маллаев Боймухамед Гулмирзоевич 1968 г.р., житель Ярославской области Российской Федерации. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии установили подозреваемого в сбыте наркотического средства и задержали данного гражданина в г. Сухум по улице Транспортная. При личном досмотре у Боймухамеда Маллаева изъяты подвязанные под одеждой в упаковочной ленте три больших свертка с красными заизолированными свертками внутри, в которых находилось кристаллообразное вещество светлого цвета.

Как пояснил задержанный, данное вещество является наркотическим средством, которое он приобрел для распространения в Республике Абхазия. Свой преступный умысел мужчина реализовывал посредством мессенджера WatsApp, передавая информацию о месте тайных закладок абоненту под псевдонимом «три эс». За каждую реализованную закладку Боймухамед Маллаев получал денежное вознаграждение в размере 1000 рублей.

В общей сложности у гражданина Маллаева сотрудниками УКОН МВД изъято 300 хранимых при себе и готовых к реализации в потайных местах свертков с наркотическим веществом. Так же, при отработке оперативной информации сотрудниками УКОН МВД установлено, что данный наркоканал ранее известен как «Лера».

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении гражданина Маллаева, задержанный указал на ранее сделанные закладки с наркотическим веществом. При осмотре местности в районе улицы Адлейба в г. Сухум, где в потайных местах у дороги, ведущей к берегу моря, сотрудниками милиции при непосредственном участии подозреваемого, а так же граждан, приглашенных в качестве понятых, было обнаружено и изъято 5 аналогично заизолированных красных свертка с белым веществом внутри.

Общая масса изъятого у гражданина Маллаева сильнодействующего наркотического средства метадон, исследованная в экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел составила 146.464 грамма.

Задержанному вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Расследование уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД.