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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ И РАДИЙ ХАБИРОВ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ВСТРЕЧИ

Новости Пятница, 31 марта 2023 21:10
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АСЛАН БЖАНИЯ И РАДИЙ ХАБИРОВ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ВСТРЕЧИ

Сухум. 31 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подвели итоги встречи. В своем комментарии для представителей СМИ. Они ответили на вопросы, касающиеся перспектив сотрудничества Абхазии и Башкортостана.

«Поездка, состоявшаяся в Башкортостан в 2022 году, была очень интересной и информативной. Башкортостан – это один из наиболее динамично развивающихся субъектов РФ. Есть на что посмотреть, есть чему поучиться, есть что перенять. Я неоднократно говорил, что наши народы связывают давние дружеские отношения. Они проверены временем, и, конечно же будет правильно, если мы эти отношения наполним новым содержанием, придадим им новый импульс. Мы заинтересованы в реализации совместных проектов в сферах туризма, сельского хозяйства, товарооборота», – сказал Аслан Бжания.

Радий Хабиров отметил, что в составе делегации Башкортостана есть представители бизнеса.

«После встречи у нас в Уфе мы договорились, что приедем сюда. В эти дни мы хотели посмотреть состояние туристической индустрии Абхазии. Мы с большим удовольствием увидели, что инвестиции возвращаются в Абхазию. Приятно наблюдать, что появляются новые туристические комплексы, новые гостиницы», – сказал он.

Хабиров был приятно впечатлен Гагрой.

«Смотришь на вечернюю Гагру и понимаешь, что так и должно быть в курортных городах. Это даёт нам возможность готовить почву для того, чтобы туристы из Башкортостана приезжали сюда. Республика заинтересована в организации отдыха в Абхазии своих жителей, в особенности детей и пожилых людей. Здесь замечательная природа, море, много уникальных исторических мест, поэтому нам это очень интересно», – сказал он.

Глава Башкортостана придает большое значение и развитию товарооборота с Абхазией.

«На данный момент он небольшой, но совершенно точно есть ряд видов продукции, которые нам интересны, и, конечно, мы сами готовы предложить многое, в том числе и продукты нефтехимии. Есть о чём договариваться и в каком направлении двигаться», – подчеркнул Хабиров.

По словам главы Башкортостана, республика заинтересована не только в развитии экономических отношений с Абхазией, но также в активном взаимодействии в сферах образования и культуры.

«Мы готовы, чтобы студенты из Абхазии приезжали к нам, получали в наших вузах соответствующее образование», – сказал он.

Журналисты интересовались восстановлением авиасообщения с Россией.

«На протяжении последних полутора лет мы прилагаем большие усилия, чтобы возобновить воздушное сообщение между Абхазией и городами Российской Федерации. Вопрос не из простых, в нем очень много составляющих. Проектно-сметная часть готова, на это потребовалось определенное количество времени и денег. Документ проходит государственную экспертизу, параллельно подготовлен проект межправительственного соглашения о реконструкции аэропорта. После подписания соглашения, а мы надеемся, что это произойдет в ближайшие месяцы, мы выйдем на подписание инвестиционного контракта. Все идет в соответствии планом-графиком, который мы наметили», – сказал Аслан Бжания.

Отвечая на вопрос о подписанных в рамках визита межправительственных соглашениях, Радий Хабиров подчеркнул их важность для обеих сторон. «Соглашение является рамочным и дает нам возможность детализировать его по специализированным направлениям. В составе нашей делегации представители министерств туризма и образования, а также туроператоры. Сейчас на основании этого документа мы будем готовить соглашения между профильными ведомствами. Здесь уже побывали представители Минсельхоза, которые по своей части также будут готовить точечное соглашение», – отметил глава Башкортостана.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 31 марта 2023 21:14

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