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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛЫ БАШКОРТОСТАНА

Новости Пятница, 31 марта 2023 21:06
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В СУХУМЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛЫ БАШКОРТОСТАНА

Сухум. 31 марта 2023. Абхазия-Информ. В рамках визита официальной делегации Башкортостана в Абхазию в Сухуме состоялась презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала республики.  

Открывая презентацию, глава Башкортостана Радий Хабиров сказал: «Мы приехали сюда с определенными задачами – увеличить наш товарооборот, открыть Башкортостан Абхазии, а Абхазии – Башкортостан, установить новые контакты. Сегодня вам будет представлена презентация нашего экономического потенциала. Я полагаю, что это даст возможность еще лучше понимать друг друга и развивать наши связи».

Хабиров отметил, что президент России Владимир Путин уделяет самое серьезное внимание развитию абхазско-российских отношений.

«Мы сегодня выполняем эту задачу. Надеюсь на наше дальнейшее эффективное сотрудничество», – сказал он.

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов презентовал экономический и инвестиционный потенциал Башкортостана.

«На протяжении последних десятилетий между Россией и Абхазией установились крепкие торговые отношения. На нашу сторону приходится свыше 80% товарооборота. Башкортостан также заинтересован в торговых связях с Абхазией. В целом сегодня Башкортостан поддерживает экономические связи со 112 странами мира. Башкортостан – это открытый и надежный партнер, за последние годы достигший значительных результатов. Сегодня по большинству показателей мы занимаем лидирующие позиции в России», – сказал Муратов.

Он также сообщил о том, что   прорабатывается большой проект, связанный с логистической инфраструктурой, поставкой продуктов железнодорожным транспортом и дальше через порт Абхазии – в Турцию и другие страны.

Башкортостан обладает богатым минеральным потенциалом, в республике 20 месторождении железа, 22 – меди, 24 – цинка, 5 – свинца, 80 – золота.

Важную роль в экономике республики играют различные отрасли промышленности.

«Ниш для сотрудничества с Абхазией очень много, но, конечно же, открытие здесь производства и презентация инвестиционного потенциала Абхазии не заставят себя долго ждать», – сказал министр.

Муратов назвал визитной карточкой Башкортостана такие продукты, как башкирский мед, башкирский гусь, травы, бальзамы, деликатесы.

«У нас высокий потенциал по наращиванию поставок сельхозтоваров. Из Башкортостана в Абхазию можно поставлять зерно и крупы, молочную и кондитерскую продукцию, скот, биопрепараты, минеральные удобрения», – уточнил Муратов.

Башкирия же крайне заинтересована в импорте рыбной продукции, а в Абхазии четыре крупных предприятия, которые занимаются производством рыбной муки.

Башкортостан, особенно в межсезонье, готов приобретать цитрусовые, фрукты, овощи из Абхазии.

Рустам Муратов также отметил, что у Абхазии и Башкирии большой потенциал в сфере туризма: «Мы готовы предоставить места на обучение в наших вузах по линии туризма, а также подготовить кадры для аэропорта Сухума. Туроператоры Башкортостана готовы на 20% увеличить количество туров в Абхазию», –   сказал он.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 31 марта 2023 21:09

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