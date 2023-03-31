В АПРЕЛЕ В АБХАЗИИ НАЧНЕТСЯ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

На основании Законов Республики Абхазия от 6 мая 2014 года No3498-c-V «О воинской обязанности и военной службе», от 4 января 2006 года Nol224-c-XIV «Об обороне», во исполнение Указа Президента Республики Абхазия от 22 марта 2023 года No101 «О призыве в апреле - июне 2023 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»:

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подписал Распоряжение №43 «О призыве в апреле – июне 2023 года на военную службу граждан Республики Абхазия».

Сухум. 31 марта 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подписал Распоряжение №43 «О призыве в апреле – июне 2023 года на военную службу граждан Республики Абхазия».

1. Министерству обороны Республики Абхазия:

– обеспечить призыв в апреле – июне 2023 года на военную службу граждан Республики Абхазия в Вооруженные силы Республики Абхазия;

– осуществлять общее руководство и контроль за проведением мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия;

– до 31 июля 2023 года представить в Кабинет Министров Республики Абхазия информацию об итогах призыва в апреле – июне 2023 года на военную службу граждан Республики Абхазия.

2. Администрациям г. Сухум и районов Республики Абхазия:

– создать призывные комиссии в соответствии с требованиями Закона Республики Абхазия от 6 мая 2014 года No3498-с-V «О воинской обязанности и военной службе»;

– обеспечить призывные комиссии необходимой территорией помещениями, имуществом, транспортом и ГСМ, а также доставку призывников на республиканский сборный пункт;

– обязать глав администраций сел и поселков, других ответственных военно-учебную работу лиц осуществить оповещение и явку призывников на заседания районных призывных комиссий и призывной комиссии г. Сухум.

3. Министерству внутренних дел Республики Абхазия:

– выделить в состав республиканской, районных призывных комиссий и призывной комиссии г. Сухум представителей для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия;

– принять меры по розыску лиц, уклоняющихся от призыва.

4. Министерству здравоохранения Республики Абхазия:

– выделить в состав республиканской, районных призывных комиссий и призывной комиссии г. Сухум врачей-специалистов для проведения медицинского освидетельствования призывников;

– при отсутствии необходимых врачей-специалистов в районе привлечь для работы в состав призывных комиссий специалистов из других районов и (или) г. Сухум;

– обеспечить условия для проведения рентгенологических, флюорографических и лабораторных исследований районными призывными комиссиями и призывной комиссией г. Сухум. На период проведения республиканской медицинской комиссии предоставить передвижной флюорограф;

– совместно с Министерством обороны Республики Абхазия обеспечить призывные комиссии необходимыми средствами защиты от коронавирусной инфекции COVID-19;

– совместно с Военным комиссариатом Республики Абхазия, врачами-специалистами по освидетельствованию призывного контингента провести заседание по вопросу противодействия коронавирусной инфекции COVID-19 в ходе призыва.

5. Министерству просвещения Республики Абхазия: - выделить в состав республиканской, районных призывных комиссий и призывной комиссии г. Сухум представителей для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия;

– принять меры по обеспечению явки граждан, обучающихся в образовательных учреждениях Республики Абхазия, на призывной пункт и предоставлению ими документов, необходимых для подтверждения права на получение отсрочки от призыва.

6. Государственным средствам массовой информации освещать ход призыва в апреле – июне 2023 года на военную службу граждан Республики Абхазия.

7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство обороны Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.