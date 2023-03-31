МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И БАШКОРТОСТАНОМ ПОДПИСАНО МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Сухум. 31 марта 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб и глава Башкортостана Радий Хабиров подписали Межправительственное соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах.