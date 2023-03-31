МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И БАШКОРТОСТАНОМ ПОДПИСАНО МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Новости Пятница, 31 марта 2023 17:56
Сухум. 31 марта 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб и глава Башкортостана Радий Хабиров подписали Межправительственное соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, туристической и культурной сферах.
Документ предполагает развитие сотрудничества в течение года с момента подписания по разным направлениям: промышленное производство, привлечение инвестиций и развитие сотрудничества в отраслях лесопромышленного комплекса и легкой промышленности, разработка и реализация мер по стимулированию инвестиционной активности и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса с целью повышения конкурентоспособности и обеспечения роста экономики, развитие сотрудничества в области внешней торговли, в научно-технической области, содействие развитию прямых партнерских связей между образовательными организациями, сотрудничество в области здравоохранения и туризма.
Документом стороны также соглашаются создать благоприятные условия для учреждения совместных предприятий.
Пункты соглашения будут реализовываться посредством принятия в ближайшее время плана мероприятий.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.
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