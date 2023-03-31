ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Новости Пятница, 31 марта 2023 17:50
Сухум. 31 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял делегацию Республики Башкортостан во главе с Радием Хабировым. Во встрече участвовали премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин и руководитель Администрации Президента Абхазии Джансух Нанба.
Приветствуя гостей глава государства сказал: «Мы вас давно ждали. Рады приветствовать вас в столице Абхазии. Наши народы связывают давнишние добрые отношения. Наш народ помнит, как руководство Башкирии и народ Башкортостана в самые сложные периоды поддерживали нас. Это та страница истории, которая нам позволяет думать и быть уверенными в том, что и в будущем мы сохраним те отношения, которые были заложены отцами-основателями».
Аслан Бжания с удовольствием отметил, что абхазская делегация была впечатлена достижениями Башкортостана во время своего визита в республику.
«В прошлом году мы были у вас. Ваша республика впечатляет своими успехами, прежде всего людьми-созидателями, добрыми, отзывчивыми. Общаясь с вами, мы получаем колоссальное удовольствие и становимся увереннее, что наше совместное будущее будет светлым», – сказал президент Абхазии.
«Мы с большим удовольствием приняли приглашение посетить с официальным визитом Абхазию. Вы у нас прошлом году были. На мой взгляд, поездка была полезная. И мы тогда договорились, что нужно совместно работать над развитием наших отношений. Наши отношения имеют свою долгую историю. Пришла пора более активно заниматься нашими внешнеэкономическими отношениями, активно открывать друг другу Абхазию и Башкортостан», – сказал в свою очередь глава Башкортостана.
Он сообщил, что вопросами взаимодействия Абхазии и Башкортостана будет заниматься представитель министерства внешнеэкономических связей Олег Назаров.
Радий Хабиров выразил заинтересованность в развитии торгово-экономических отношений с Абхазией. Интересен и её рекреационный потенциал.
«Мы внимательно изучали, какие возможности есть у нас и у вас. Продукты сельскохозяйственного производства Абхазии интересны для нашей республики. Это – и мандарины, и другие продукты. В свою очередь, мы готовы поставлять и подсолнечное масло, и сахар. Абхазия уникальный, красивый край, с большими рекреационными возможностями. Абхазия всегда была здравницей для Советского Союза и мы очень рады, что бизнес возвращается. Мы объездили сегодня несколько населённых пунктов и везде видим, что появляется глэмпинг, большие отели, семейные отели. Это для нас представляет особый интерес», – сказал Хабиров.
Об этом сообщает сайт президента Абхазии.
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