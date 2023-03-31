ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Сухум. 31 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял делегацию Республики Башкортостан во главе с Радием Хабировым. Во встрече участвовали премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин и руководитель Администрации Президента Абхазии Джансух Нанба.