 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ И ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ В ПАРКЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Новости Пятница, 31 марта 2023 16:41
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ И ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ В ПАРКЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Сухум. 31 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров возложили цветы к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в парке Боевой славы.

В церемонии также приняли участие премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров, заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов, первый заместитель премьер-министра правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева, министр образования и науки РБ Айбулат Хажин, заместитель министра предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина, заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Валерий Галиев, вице-премьер – министр экономики Кристина Озган, глава Администрации президента Абхазии Джансух Нанба, спикер Парламента – Народного Собрания Лаша Ашуба, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия и мэр города Сухум Беслан Эшба.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 31 марта 2023 16:45

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.