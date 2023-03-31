ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ И ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ В ПАРКЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Сухум. 31 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров возложили цветы к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в парке Боевой славы.

В церемонии также приняли участие премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров, заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов, первый заместитель премьер-министра правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева, министр образования и науки РБ Айбулат Хажин, заместитель министра предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина, заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Валерий Галиев, вице-премьер – министр экономики Кристина Озган, глава Администрации президента Абхазии Джансух Нанба, спикер Парламента – Народного Собрания Лаша Ашуба, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия и мэр города Сухум Беслан Эшба.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.