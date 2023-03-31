УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сухум. 31 марта 2023. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации». Документ принят в целях актуализации приоритетных направлений, целей и задач внешнеполитической деятельности РФ.

В разделе Концепции «Ближнее зарубежье», в пункте 49, подпункте 8, говорится о всеобъемлющей поддержке Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, содействии реализации основанного на международном праве добровольного выбора народов этих государств в пользу углубления.

В Концепции также идет речь о предотвращении и урегулировании вооруженных конфликтов, улучшении межгосударственных отношений и обеспечении стабильности в ближнем зарубежье, в том числе пресечении инспирирования «цветных революций» и иных попыток вмешательства во внутренние дела союзников и партнеров России.

Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание обеспечению гарантированной защиты России, ее союзников и партнеров при любом развитии военно-политической обстановки в мире, укреплению системы региональной безопасности, основанной на принципе неделимости безопасности и ключевой роли России в сохранении и укреплении региональной безопасности, взаимодополняемости Союзного государства, ОДКБ и других форматов взаимодействия между Россией и ее союзниками и партнерами в сфере обороны и безопасности.

http://www.kremlin.ru/events/president/news/70811