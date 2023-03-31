В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С БАШКОРТОСТАНОМ

Сухум. 31 марта 2023. Абхазия-Информ. Министр просвещения РА Инал Габлиа встретился с министром образования и науки Айбулатом Хажиным, прибывшим в Абхазию в составе правительственной делегации Республики Башкортостан. Во встрече участвовали первый заместитель министра Ада Кварчелия и директор Сухумского государственного колледжа Светлана Габлия.

Инал Габлия выразил надежду на дальнейшее сотрудничество сторон.

«Сегодня мы посетим объекты, которые могут потенциально использоваться для детей из Башкортостана. Также обсудим взаимодействие наших колледжей и подпишем межведомственное соглашение. Пользуясь случаем, хочу пригласить вас и ваших коллег принять участие в международной летней школе «Учитель года», – сказал министр.

Со своей стороны Айбулат Хажин подчеркнул, что в Абхазии – самая благоприятная экологическая обстановка на всём черноморском побережье и именно поэтому она подходит для оздоровительного отдыха.

Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества.

По завершении встречи Айбулат Хажин в сопровождении Инала Габлия и представителей министерства просвещения выехали в Очамчырский район, где посетят среднюю школу № 4 и Очамчырскую школу-интернат.

Об этом сообщает Апсныпресс.