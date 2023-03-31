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Абхазия Информ

ТУРИСТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ АБХАЗИИ И БАШКОРТОСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Пятница, 31 марта 2023 16:09
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ АБХАЗИИ И БАШКОРТОСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 31 марта 2023. Абхазия-Информ. В целях развития сотрудничества в сфере туризма и гостеприимства туроператоры ООО «Вояж» Республики Абхазия и ООО «Тархан» Республики Башкортостан подписали  соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

«Признавая туризм одной из важнейших сфер социально-экономической и культурной жизни, Абхазия и Башкортостан, проявляя взаимную заинтересованность в сотрудничестве в сфере туризма на долгосрочной основе, желая создать для этого необходимые организационные, правовые и методологические основы, пришли к соглашению о сотрудничестве в сфере туризма», отмечается в преамбуле к соглашению.

Стороны будут  укреплять  отношения по развитию туристской индустрии, создавать и обеспечивать благоприятные условия для взаимного увеличения туристского потока, продвигать туристские продукты ключевых туристских сервисов, представляющих интерес для целевых групп туристов, повышать  уровень  осведомленности туристов о туристских ресурсах, находящихся на территориях сторон.

Основными направлениями сотрудничества, в соответствии с соглашением,  являются:

содействие в формировании туристских маршрутов с посещением туристских ресурсов регионов, оказание информационной и консультационной поддержки по вопросам формирования совместных туристских программ,

увеличение взаимных туристских потоков между регионами, обмен опытом туристского маркетинга, по повышению туристской привлекательности территорий,

обмен контентом, рекламными и иными информационными материалами, способствующими в выборе туристских ресурсов, планируемых к посещению во время поездки, по формированию плана поездки (конструктора поездки) и его реализации, включающей возможность приобретения электронных билетов, онлайн оплаты культурно-зрелищных, развлекательных, транспортных и иных услуг,

обмен календарем деловых и событийных мероприятий, проводимых на территориях регионов,

взаимодействие по вопросам реализации мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала регионов: проведение совместных презентационных мероприятий, освещение их в средствах массовой информации, оказание взаимной информационной поддержки посредством размещения материалов на официальных туристических сайтах Сторон в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и других информационных ресурсах,

содействие развитию детского, молодежного и семейного туризма, туризма старшего поколения, социального туризма и иных видов туризма,

содействие в решении задач, направленных на повышение качества обслуживания и общего комфорта пребывания туристов, улучшение уровня сервиса и гостеприимства,

обмен информацией о региональном законодательстве в сфере туризма, правовой практики, а также статистической информацией о деятельности туристской отрасли.

После подписания  соглашения министр туризма Абхазии Теймураз Хишба и заместитель министра предпринимательства и туризма Башкортостана Светлана Верещагина рассказали о том, какие результаты они ожидают от этого документа.

Хишба отметил, что история взаимоотношений  Абхазии  и Башкортостана имеет давние корни.  

«Прежде всего, хочется сказать о временах Великой Отечественной войны, когда Абхазия принимала раненых из Башкирии, они здесь проходили лечение. Башкирский народ об этом не забыл. После развала Советского Союза, во время и после   Отечественной  войны народа Абхазии, благодаря личным связям между президентами наших республик Башкирия помогала Абхазии продовольствием и не только.  И это при том, что центральное руководство России вело абсолютно другую политику в отношении Абхазии. А вот руководство Башкирии, вопреки центральному руководству России, помогало Абхазии. Более того,  когда мы находились в блокаде, Башкирия первой выделили лимиты на обучение наших молодых людей в вузах.  Мы этого никогда не забудем», – сказал Хишба.

Министр туризма Абхазии назвал очень важным  только что подписанное соглашение.

«Туризм – это часть жизни. Я считаю, что  наши народы должны общаться и подписанное сегодня соглашение  на пользу и гражданам Абхазии,  и гражданам Башкирии», – отметил Хишба.  

Заместитель министра предпринимательства и туризма Башкортостана Светлана Верещагина в свою очередь отметила: «В части увеличения туристического потока мы действительно такой прогноз делаем с туроператорами. Ни для кого не секрет, что Абхазия уже завоевала любовь наших жителей благодаря своему гостеприимству, морскому побережью и климату. Информация о том, что здесь хорошо и комфортно отдыхать,  что наши народы дружат, безусловно  будет способствовать увеличению туристического потока».

По словам Верещагиной, у туроператоров Башкортостана будут возможности  ознакомиться с тем, что предлагает Абхазия.

«Конечно, и  нашей республики  есть что предложить в туристическом направлении. Уверена,  что Абхазии тоже будут интересны наши предложения», отметила она.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 31 марта 2023 16:15

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