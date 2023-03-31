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Абхазия Информ

В МИНЭКЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И БАШКОРТОСТАНОМ

Новости Пятница, 31 марта 2023 15:58
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В МИНЭКЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И БАШКОРТОСТАНОМ

Сухум. 31 марта 2023. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с представителями делегации Республики Башкортостан, прибывшими накануне с рабочим визитом в Абхазию. Во встрече участвовали первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева и заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Валерий Галиев.

С абхазской стороны во встрече участвовали вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, заместители министра экономики Теймураз Миквабия и Эмма Голеузова.

В ходе встречи, посвященной развитию торгово-экономического сотрудничества республик, стороны обсудили широкий спектр вопросов экономического взаимодействия.

«С Башкирией у нас давние связи, они сформировались в самое тяжелое для Абхазии время. Из нашей истории мы хорошо помним, что нашим раненым в войну оказывали медицинскую помощь, более 100 студентов получили высшее образование в вузах Башкирии. Обеспечивалась гуманитарная помощь. Мы благодарны за это. Сегодня мы выходим на новый уровень взаимоотношений и строим планы на перспективу», – сказал Озган.

Она также выразила уверенность в том, что в развитие существующих отношений будет формироваться и реализовываться актуальная повестка, направленная на улучшение инвестиционного климата, содействие участию компаний – потенциальных инвесторов в перспективных проектах в сфере промышленного производства и туризма.

Республика Башкортостан – один из ведущих регионов России по уровню инвестиционной активности и промышленного производства. Она занимает первое место по переработке и производству нефтепродуктов. Наряду с топливно-энергетическим комплексом и нефтеперерабатывающей промышленностью в регионе хорошо развита химическая промышленность, машиностроение и лесная промышленность.

По завершении встречи представители делегации Башкортостана в сопровождении Кристины Озган выехали на предприятие ООО «Вина и воды Абхазии».

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 31 марта 2023 16:09

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