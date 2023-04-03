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Абхазия Информ

ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ

Новости Понедельник, 03 апреля 2023 18:28
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ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ

Сухум. 3 апреля 2023. Абхазия-Информ. Четверо студентов агроинженерного факультета АГУ Астамур Цвижба, Алан Квирая, Анри Дзидзигури и Давид Джишкариани, проходивших стажировку в Центре развития сельского хозяйства и села, получили гранты на поддержку уже существующего сельскохозяйственного производства.

На своих участках начинающие агрономы выращивают такие сельскохозяйственные культуры, как сладкий перец, огурцы, помидоры, баклажаны, картофель и другие.

Сегодня продукция выращивается в большинстве случаев не на продажу. Полученный от Центра грант позволит молодым людям расширить свои хозяйства и начать реализовывать овощи.

«Спрос на местную продукцию на рынке растет, так как местный продукт экологически чистый. Грант поможет мне в реализации моих целей - расширить свое производство и увеличить масштаб нетронутых мной земель, в последствии выйти на самоокупаемость и удовлетворить потребности покупателей», – поделился Астамур Цвижба.

Агрономы поблагодарили Центр развития сельского хозяйства и села за поддержку, а также отметили пользу полученных во время стажировки знаний и навыков, в числе которых технология анализа почвы, обработка сельскохозяйственным дроном и другие.

В рамках гранта Центр развития сельского хозяйства и села закупит для Цвижба, Квирая, Дзидзигури и Джишкариани, запрошенное ими современное сельскохозяйственное оборудование.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 03 апреля 2023 18:29

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