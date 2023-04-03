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Абхазия Информ

ВТОРЫЕ НА КРАЕВЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Новости Понедельник, 03 апреля 2023 18:29
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ВТОРЫЕ НА КРАЕВЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Сухум. 3 апреля 2023. Абхазия-Информ. С 29 марта 2023г. в г. Славянск-на-Кубани прошел II-тур краевых спортивных соревнований по н/теннису, в которых приняли участие спортсмены секции н/тенниса Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум. В турнире соревновались более 1000 спортсменов в трех возрастных группах, из: Краснодарского края, Ростовской области, Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края, Осетии, Крыма, городов Луганска, Донецка, Херсона Астрахани и Волгограда.

Команда г. Сухум соревновалась в младшей возрастной группе до 12 лет, в которой участвовали 400 спортсменов из 12-ти команд. Наши спортсменки обошли 11 команд и завоевали серебро II-тура краевых спортивных соревнований по н/теннису, уступив только команде Краснодарского края.

Команду города Сухум составили шесть спортсменок: Чалукян Николь Викторовна, Чалукян Нинель Викторовна, Киут Николь Денисовна, Твидзба Милана Аслановна, Гуния Илария Денисовна, Кирия Адель Вадимовна.

Впереди у команды г. Сухум участие в III-туре краевых спортивных соревнований, которые пройдут в октябре 2023г. в г. Славянск-на-Кубани.

Тренируют спортсменок А. Р. Вартикян и Р. Д.Карчава.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 03 апреля 2023 18:34

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