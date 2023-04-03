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Абхазия Информ

ВТОРОЕ И ШЕСТОЕ МЕСТО В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ТУРНИРЕ ПО ФУТБОЛУ «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ»

Новости Понедельник, 03 апреля 2023 18:43
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ВТОРОЕ И ШЕСТОЕ МЕСТО В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ТУРНИРЕ ПО ФУТБОЛУ «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ»

Сухум. 3 апреля 2023. Абхазия-Информ. Завершился весенний детско-юношеский турнир по футболу DAGOMYS CUP 2023 «Лига Чемпионов». В турнире приняли участие команды в пяти возрастных категориях из Санкт-Петербурга, Старого Оскола, Сухума, Омска, Лобни, Видного, Москвы, Красногорска, Сочи и Раменского.

Сухум представляли воспитанники секции футбола Управления по делам молодежи и спорта Администрации столицы в двух командах 2009 и 2012 г.р.

Команда столицы 2012 г.р. после первых игр вышла в финал, в котором сразилась за первое место с командой КСШОР «Зоркий» из Красногорска. Но уступив им вышла на 2-ое место.

Лучшим игроком турнира был признан игрок из команды Сухума 2012 г.р. Давид Иосава.

Вторая команда столицы 2009 г.р. в финальных играх боролась за пятое место, но уступила команде ФК «Солярис» из Санкт-Петербурга, заняв шестое место.

«Я очень доволен игрой команды из младшей группы, они показали хорошую подготовку и выносливость, не хватило немного физической силы, так как в нашей команде были пять игроков и 2013 г.р. против команды на год старше. Я это делаю нарочно, для роста спортсменов, чтобы они играя в борьбе и конкуренции тянулись к результатам. Думаю, именно поэтому немного не дотянули до первого места», – сказал тренер обеих команд Ираклий Кация.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 03 апреля 2023 18:44

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